أمهات مصر: نطالب بوضع امتحانات الثانوية العامة 2026 من النماذج الاسترشادية

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تمثل آداة مهمة في مرحلة الإستعداد للامتحانات، إذا تم التعامل معها بالشكل الصحيح الذي يحقق الهدف منها، مؤكدة أن قيمتها الحقيقية لا تقتصر على كونها تدريبًا دراسيًا، بل تمتد لتكون إعدادًا نفسيًا متكاملًا للطالب قبل خوض الامتحان.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 تسهم في تقليل رهبة الامتحان، وتعرّف الطالب بطبيعة وشكل الأسئلة، كما تساعده على اكتساب مهارة إدارة الوقت داخل اللجنة، فضلًا عن دورها في كشف نقاط الضعف مبكرًا والعمل على علاجها قبل الامتحان الفعلي.

وأشارت إلى أن الخطأ الشائع يتمثل في حل النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 مرة واحدة دون مراجعة دقيقة، مؤكدة أن الإستفادة المثلى تتحقق من خلال محاكاة زمن الامتحان الحقيقي أثناء الحل، ثم تحليل الإجابات بدقة، وفهم أسباب الأخطاء، وإعادة التدريب على الجزئيات التي تحتاج إلى تحسين، حتى يتحقق التطور الفعلي في مستوى الطالب.

وأكدت أن دور ولي الأمر في هذه المرحلة يجب أن يركز على الدعم النفسي والتنظيم والمتابعة الهادئة بعيدًا عن الضغوط، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

وطالبت وزارة التربية والتعليم أن تأتي امتحانات الثانوية العامة 2026 في نفس إطار ونهج النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 المعلنة، بما يحقق وضوح الرؤية أمام الطلاب وأسرهم، ويدعم مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.

وتفاعل العشرات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على الفيس بوك، حيث قالت إحدى أولياء الأمور: “نتمنى أن الامتحانات ماتخرجش عن نماذج السنة الماضية الـ ١٠ والـ ١٠ بتوع السنة دي، وامتحانات الدور الأول والثاني للعام الماضي”.

وأوضحت ولي أمر أخرى: “نتمنى مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وأن الأسئلة تكون واضحة ومباشرة، وياريت الالتزام بأن الامتحانات تكون نفس شكل النماذج وطريقة الأسئلة، وما يبقاش في أسئلة متعرفناش عليها ونتفاجئ في الامتحان”.

واستكملت : “النماذج الاسترشادية حلوة جدًا، وبتساعدنا نتعرف على شكل الامتحانات، وبتساعدنا كمان نتعرف على نوعية الأسئلة ، وياريت لو فيه نماذج أكتر بأسئلة مختلفة”.

وتابعت ولي أمر: “النماذج خطوة حلوة جدًا للتدريب على الامتحانات، النماذج دي بتشجع الطالب أنه يختبر نفسه ويقدر يحل أي امتحان بدون قلق أو توتر ، و نتمنى الأسئلة تيجي في مستوى الطالب المتوسط، وياريت كمان في باقي النماذج يكون فيه توضيح أكتر لصعوبة الأسئلة المتوقعة في الامتحان النهائي”