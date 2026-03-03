قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنه

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. يبحث عنه جميع طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً حتى الآن نافية كل النسخ المزيفة المتداولة بشأنه على وسائل التواصل الإجتماعي 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه بمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، سوف يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم وسيعلن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك إلى جانب إعلانه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تحرص على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2026  علمي رياضة ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، بشكل يراعي مصلحة جميع الطلاب ويتيح لهم وقتا كافيا للمراجعة قبل كل مادة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

من المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  •  اللغة العربية
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  • الأحياء 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى  
  •  الرياضيات 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  •  التاريخ 
  • الجغرافيا 
  • الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

جدير بالذكر أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026، أما موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

