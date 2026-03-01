قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
أخبار البلد

مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إتاحة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 عبر قناة "مدرستا 3" عبر سلسلة من الحلقات .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم إذاعة حلقات حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 عبر قناة "مدرستا 3" يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء ، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خريطة مواعيد إذاعة حلقات حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 عبر قناة "مدرستا 3" ، وفيما يلي ينشرها موقع صدى البلد بالصور :

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/ 

 رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. خطوات التحميل

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : أن الهدف من طرح النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

 النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. 10 نماذج لكل مادة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 المطروحة عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة

طرح  النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 مستمر حتى مايو المقبل

وفي هذا الإطار، تشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع وزارة التربية والتعليم يوميا في تمام الساعة ٩ مساء ، وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة 2026 النماذج الاسترشادية

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

