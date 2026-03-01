مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إتاحة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 عبر قناة "مدرستا 3" عبر سلسلة من الحلقات .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم إذاعة حلقات حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 عبر قناة "مدرستا 3" يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء ، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خريطة مواعيد إذاعة حلقات حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 عبر قناة "مدرستا 3" ، وفيما يلي ينشرها موقع صدى البلد بالصور :

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. خطوات التحميل

ادخل على رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

اضغط على أيقونة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة

اختر المادة

اختر النموذج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : أن الهدف من طرح النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. 10 نماذج لكل مادة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 المطروحة عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة

طرح النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 مستمر حتى مايو المقبل

وفي هذا الإطار، تشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع وزارة التربية والتعليم يوميا في تمام الساعة ٩ مساء ، وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل