انطلاق موسم القطن| ممنوع زراعة الأصناف المخالفة.. وقرارات حاسمة لـ حصاد 2026
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
أخبار البلد

توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلاً ، ردا على بعض المنشورات التي يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة

 حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، أن واقعة تعدي طالب بالصف الثاني الإعدادي على معلم بإحدى المدارس التابعة لإدارة غرب مدينة نصر تعود للفصل الدراسي الأول ، وتم خلالها اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الطالب ولم يتم إلغاء أي من هذه الاجراءات أو تخفيفها.

إحالة الواقعة للنيابة العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الطالب تضمنت تغليظ العقوبة بإيقاف الطالب عن الدراسة تماما لكون المخالفة من الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، فضلا عن إحالة الواقعة للنيابة العامة والتي أحالتها لمحكمة جنح الطفل بالأميرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  على أن المنشورات المتداولة حول إلغاء العقوبة ضد الطالب غير صحيحة تماماً

 وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والإستناد للمصادر الرسمية فقط فيما يتم تداوله من معلومات.

وعلى جانب أخر ، يبدأ موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إتاحتها رسمياً  بداية من مساء اليوم السبت في نشر النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf ، بهدف توفير الفرصة لطلاب الثانوية العامة 2026 للتدريب والاستعداد الأمثل لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf المطروح نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي الذي سيكون متاحا بداية من مساء اليوم السبت


 

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي يمكن الوصول إليه بكل سهولة بمجرد تفعيله مساء اليوم السبت من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/ ، ليتم تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf بضغطة واحدة وبشكل مجاني .

وعلى رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي ،  سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل.

اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 

 بالتوازي مع إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه خطوة  إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم  ، تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب امتحانات الثانوية العامة 2026 ، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.

