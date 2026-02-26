التعليم تعيد فتح رابط استمارة الثانوية العامة على موقع الوزارة استثنائيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بشكل استثنائي على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مارس 2026، وذلك تيسيرا على الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل.

وذلك عبر الرابط التالي:

moe-register.emis.gov.eg

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باقي طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبيل يوم الثلاثاء المقبل باعتبارها آخر فرصة متاحة للتسجيل.

أبرز الأخبار والقرارات المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 حتى الآن :

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لم يتم إعلانه رسمياً حتى الآن وكل الصور المتداولة بشأن عبر فيس بوك “مزيفة”

هناك إجراءات متخذة لحوكمة منظومةامتحانات الثانوية العامة 2026 وضماننزاهتها ستعلنها وزارة التربية والتعليم لاحقاً

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة منظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 بما يضمن تكافؤ الفرص بينالطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودةمخرجات العملية التعليمية .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 يمكن ترقب تفعيله عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/