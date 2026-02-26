قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تعيد فتح رابط استمارة الثانوية العامة على موقع الوزارة استثنائيا

ووزير التعليم
ووزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بشكل استثنائي على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مارس 2026، وذلك تيسيرا على الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل.

وذلك عبر الرابط التالي:
moe-register.emis.gov.eg 

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باقي طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبيل يوم الثلاثاء المقبل باعتبارها آخر فرصة متاحة للتسجيل.

أبرز الأخبار والقرارات المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 حتى الآن :

  • موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026 
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 
  • جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لم يتم إعلانه رسمياً حتى الآن وكل الصور المتداولة بشأن عبر فيس بوك “مزيفة”
  • هناك إجراءات متخذة لحوكمة منظومةامتحانات الثانوية العامة 2026 وضماننزاهتها ستعلنها وزارة التربية والتعليم لاحقاً
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة منظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 بما يضمن تكافؤ الفرص بينالطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودةمخرجات العملية التعليمية.
  • رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 يمكن ترقب تفعيله عبر الرابط التالي:  https://moe-register.emis.gov.eg/
  •  قريباً سيتم طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ،  عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مع إتاحة حل النماذج عبر قناة مدرستنا 3
  • رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf ، يمكن ترقب ظهوره على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/  ، وعلى بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ 
  • لا تغيير في مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشيراً إلى أنها ستكون بنفس نظام ومواصفات العام الماضي 
  • آخر موعد لقيام المدارس بتسليم استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 26 مارس 2026
  • آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026
  • "مفيش تحسين" .. فلا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها
  • الطالب الذي يرسب أو يتغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ، سواء من داخل أو خارج المجموع ، له الحق في أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50 % من النهاية الكبرى
  • الطالب الذي يرسب أو يتغيب في اكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في هذه المواد في الدور الثاني ، وعليه التقدم بإستمارة جديدة في العام التالي
  • سيتم مواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعياً لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
