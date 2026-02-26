العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟

نجح معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية وتصدره مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي معتمد جمال مدرب الزمالك إلي السير علي نهج سابقيه في تدريب القلعة البيضاء وحصد الألقاء.

وشهدت مشاركات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضمن منافسات البطولات الإفريقية حصد 15 لقبا قاريا تحت قيادة كوكبة من المدربين المصريين والأجانب.

موقع صدي البلد يسلط الضوء على أبرز المدربين المصريين والأجانب الذين زينوا لوحة الشرف فى بطولات إفريقيا.

قائمة لوحة الشرف فى الزمالك

محمود أبو رجليه حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1984

الإنجليزي ريتشي باركر حصل علي لقب بطل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1986.

وتوج الراحل عصام بهيج بلقب بطل الكأس الأفروآسيوية 1988.

الچنرال الراحل محمود الجوهري نال لقب بطل بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1993 والسوبر الإفريقي 1994.

وحصل الألماني ڤيرنر أولك علي لقب بطل بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1996 والسوبر الإفريقي 1997.

فيما حصد الهولندي رود كرول بلبل بطل الكأس الأفروآسيوية 1997.

وحصل الألماني أوتو بفيستر علي لقب بطل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 2000

ونال البرازيلي كارلوس كابرال لقب بطل بطولتي دوري أبطال أفريقيا 2002 والسوبر الإفريقي 2003

العرّاب السويسري كريستيان جروس حصد لقب بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019

وحصل الفرنسي باتريس كارتيرون علي لقب بطل كأس السوبر الإفريقي 2020

وتوج البرتغالي چوزيه جوميز بلقب بطل بطولتي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024 والسوبر الإفريقي 2024