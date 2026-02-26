أشرف حكيمي أمام المحكمة.. محاميته تكشف تفاصيل اللقاء المزعوم

استمتع المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بليلة هادئة بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على حساب موناكو، إلا أن النجم يواجه قضية اغتصاب أحيلت إلى المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي.

وفي تصريحات على قناة BFM TV، دافعت محاميته فاني كولين عن حكيمي، مؤكدة أن اللقاء بين اللاعب والمرأة المعنية تم بمحض إرادتها، بعد تبادلهما رسائل عبر إنستجرام لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر، وأن اللقاء النهائي في منزله لم يشهد أي توتر أو أحداث غير طبيعية، حيث غادرت المرأة المنزل بعد ساعة، برفقة حكيمي إلى الباب، دون أي تجاوز.

وأضافت المحامية أن حكيمي تعاون بالكامل مع السلطات القضائية، مقدمًا عينات من حمضه النووي ورقم هاتفه، وأن الشاكية هي من عرقلت سير العدالة برفضها إجراء الفحوصات الطبية وتسمية شاهد أساسي وعدم تسليم هاتفها المحمول، رغم توفر الرسائل التي تثبت سياق الأحداث.

واختتمت كولين بالإشارة إلى أن لائحة الاتهام لا تمثل ملف القضية بأكمله، وأن الخبير الذي أُجري تقييمه للمرأة لم يؤكد صحة روايتها، مؤكدة أن كل الأدلة والرسائل تدعم موقف أشرف حكيمي وتدحض الادعاءات الموجهة إليه.