قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
آية التيجي

مع أذان المغرب، لا يكتفي البعض بالتمر والماء، بل تمتد اليد سريعًا إلى الكنافة والقطايف والبسبوسة. لكن لماذا تزداد الشراهة تجاه الحلويات في رمضان؟ وكيف يمكن السيطرة عليها دون حرمان؟

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

ويؤدي الصيام الطويل إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ما يدفع الجسم لطلب مصادر سريعة للطاقة، وعلى رأسها السكريات البسيطة.

وكشف موقع Harvard Medical School ، أن هناك طرق علمية فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان، وتشمل:

ـ ابدأ إفطارك بطريقة ذكية:
تناول التمر مع مصدر بروتين خفيف (مثل الزبادي أو حفنة مكسرات) يساعد على تثبيت مستوى السكر في الدم، ويقلل الاندفاع نحو الحلويات بعد الإفطار.

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

ـ لا تهمل البروتين في وجبة الإفطار:
تشير الأبحاث إلى أن البروتين يزيد الإحساس بالشبع ويقلل الرغبة في السكر. احرصي على وجود:
لحوم أو دجاج أو سمك
بقوليات
زبادي يوناني في السحور

ـ اختيار كربوهيدرات بطيئة الامتصاص:
الأرز البني، الشوفان، والخبز الأسمر تحافظ على استقرار السكر في الدم، بعكس الخبز الأبيض والحلويات التي تسبب ارتفاعًا سريعًا ثم هبوطًا مفاجئًا يزيد الشراهة.

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

ـ شرب كمية كافية من الماء:
الجفاف أحيانًا يُترجم في صورة رغبة في السكر. احرصي على توزيع 6–8 أكواب ماء بين الإفطار والسحور.

ـ لا تحرم نفسك تمامًا:
الحرمان التام قد يؤدي لنوبات شراهة. تناولي قطعة صغيرة بعد الإفطار بساعتين، ويفضل بعد وجبة متوازنة، وليس على معدة فارغة.

ـ التحرك بعد الإفطار:
مشي خفيف لمدة 20–30 دقيقة يساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتقليل الرغبة في السكريات.

ـ النوم جيدًا:
قلة النوم تزيد هرمون الجوع (الجريلين) وتقلل هرمون الشبع (اللبتين)، ما يعزز الرغبة في الأطعمة عالية السكر.

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

لماذا الحلويات الرمضانية مغرية أكثر؟

وتجمع الحلويات التقليدية مثل الكنافة والقطايف بين السكر والدهون، وهو مزيج يحفز مراكز المكافأة في الدماغ، ما يجعل مقاومتها أصعب.

الشراهة في رمضان الرغبة في الحلويات كيفية تقليل السكر في رمضان أضرار الإفراط في الحلويات ضبط مستوى السكر في الدم نصائح غذائية في رمضان كبح الشهية للحلويات نظام غذائي صحي في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

ترشيحاتنا

حدود الكلام بين الخاطب وخطيبته

ما حدود الكلام بين الخاطب وخطيبته؟.. هبة إبراهيم تجيب في فقه النساء

الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف

أيمن الحجار: المستشار مؤتمن قاعدة أخلاقية تحكم النصيحة في زمن تضارب الآراء

إفطار رمضان

موعد أذان المغرب 8 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد