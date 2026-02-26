طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

مع أذان المغرب، لا يكتفي البعض بالتمر والماء، بل تمتد اليد سريعًا إلى الكنافة والقطايف والبسبوسة. لكن لماذا تزداد الشراهة تجاه الحلويات في رمضان؟ وكيف يمكن السيطرة عليها دون حرمان؟

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

ويؤدي الصيام الطويل إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ما يدفع الجسم لطلب مصادر سريعة للطاقة، وعلى رأسها السكريات البسيطة.

وكشف موقع Harvard Medical School ، أن هناك طرق علمية فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان، وتشمل:

ـ ابدأ إفطارك بطريقة ذكية:

تناول التمر مع مصدر بروتين خفيف (مثل الزبادي أو حفنة مكسرات) يساعد على تثبيت مستوى السكر في الدم، ويقلل الاندفاع نحو الحلويات بعد الإفطار.

ـ لا تهمل البروتين في وجبة الإفطار:

تشير الأبحاث إلى أن البروتين يزيد الإحساس بالشبع ويقلل الرغبة في السكر. احرصي على وجود:

لحوم أو دجاج أو سمك

بقوليات

زبادي يوناني في السحور

ـ اختيار كربوهيدرات بطيئة الامتصاص:

الأرز البني، الشوفان، والخبز الأسمر تحافظ على استقرار السكر في الدم، بعكس الخبز الأبيض والحلويات التي تسبب ارتفاعًا سريعًا ثم هبوطًا مفاجئًا يزيد الشراهة.

ـ شرب كمية كافية من الماء:

الجفاف أحيانًا يُترجم في صورة رغبة في السكر. احرصي على توزيع 6–8 أكواب ماء بين الإفطار والسحور.

ـ لا تحرم نفسك تمامًا:

الحرمان التام قد يؤدي لنوبات شراهة. تناولي قطعة صغيرة بعد الإفطار بساعتين، ويفضل بعد وجبة متوازنة، وليس على معدة فارغة.

ـ التحرك بعد الإفطار:

مشي خفيف لمدة 20–30 دقيقة يساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتقليل الرغبة في السكريات.

ـ النوم جيدًا:

قلة النوم تزيد هرمون الجوع (الجريلين) وتقلل هرمون الشبع (اللبتين)، ما يعزز الرغبة في الأطعمة عالية السكر.

لماذا الحلويات الرمضانية مغرية أكثر؟

وتجمع الحلويات التقليدية مثل الكنافة والقطايف بين السكر والدهون، وهو مزيج يحفز مراكز المكافأة في الدماغ، ما يجعل مقاومتها أصعب.