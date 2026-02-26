قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
ملفات رحيل اللاعبين من الزمالك.. أرقام وحقائق وراء الكواليس
أشرف حكيمي أمام المحكمة.. محاميته تكشف تفاصيل اللقاء المزعوم
خدمات

رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة

مشروع الضبعة
مشروع الضبعة
عبد العزيز جمال

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية ودعم العمالة الفنية المدربة، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الفنية الجديدة للعمل ضمن مشروع محطة الضبعة النووية لعام 2026، برواتب مجزية تبدأ من 14 ألف جنيه شهريًا، مع حزمة متكاملة من المزايا التي تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة داخل أحد أكبر المشروعات القومية في مصر.

ويأتي الإعلان في سياق خطة الدولة لدعم وتشغيل الكوادر الفنية المؤهلة، وربطها بالمشروعات القومية الكبرى، خاصة تلك التي تتطلب مهارات فنية دقيقة ومعايير عالية للأمان والجودة، كما هو الحال في مشروع الضبعة النووي الذي يُعد أحد أعمدة استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.
 

موقع مشروع الضبعة


 

تخصصات فنية مطلوبة بمشروع محطة الضبعة النووية

وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية المطلوبة بشكل عاجل داخل المشروع، من بينها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام كهرباء، ولحام أرجون، وذلك وفقًا لاحتياجات العمل في المراحل المختلفة من تنفيذ المشروع.

وأكدت الوزارة أن اختيار هذه التخصصات جاء بناءً على طبيعة الأعمال الإنشائية والهندسية التي يتطلبها المشروع، والتي تحتاج إلى عمالة فنية ذات كفاءة عالية وخبرة عملية قادرة على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.
 

صورة من مرحلة انشاء مشروع الضبعة

رواتب محطة الضبعة النووية

وبحسب الإعلان الرسمي، تبدأ الرواتب الشهرية لكل من الحداد المسلح، والنجار المسلح، والفورمجي، وفني تركيبات الهياكل المعدنية من 14,250 جنيهًا، وهو ما يُعد من المستويات الجيدة مقارنة بمتوسط الأجور في السوق.

في المقابل، يرتفع أجر لحام الكهرباء ليبدأ من 25 ألف جنيه شهريًا، بينما يصل راتب لحام الأرجون إلى 35 ألف جنيه، في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على هذا النوع من المهارات الفنية الدقيقة داخل المشروعات الكبرى، لا سيما تلك التي تعتمد على الهياكل المعدنية الثقيلة والأنظمة الصناعية المتطورة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التفاوت في الرواتب يعكس طبيعة كل مهنة ومستوى المهارة والخبرة المطلوبة، إضافة إلى حجم المسؤوليات المرتبطة بها داخل المشروع.

مزايا متكاملة للعاملين

ولم تقتصر فرص العمل المعلنة على الرواتب فقط، بل تضمنت حزمة من المزايا التي تستهدف توفير الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين، حيث يشمل العرض توفير 3 وجبات يوميًا، وسكنًا مناسبًا، ومواصلات داخلية، إلى جانب توفير المياه داخل موقع العمل.

كما يعتمد نظام العمل على 24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة شهريًا، وهو نظام يراعي طبيعة العمل داخل المشروعات الكبرى ويحقق قدرًا من التوازن بين الجهد المبذول وفترات الراحة.
 

وزارة العمل

وأكدت وزارة العمل أن هذه المزايا تأتي في إطار توجه الدولة لتحسين أوضاع العمالة الفنية، وتقديم نماذج عمل جاذبة تشجع الشباب وأصحاب الحرف على الالتحاق بالمشروعات القومية بدلًا من البحث عن فرص غير مستقرة.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة وزارة العمل، على أن تُجرى الاختبارات الفنية والعملية خلال الفترة من 22 فبراير 2026 حتى 26 فبراير 2026، وذلك بمقر مركز تدريب الطود بمحافظة الأقصر.

وأضافت أن عملية الاختيار ستخضع لاختبارات دقيقة تضمن انتقاء العناصر الأكثر كفاءة، بما يتناسب مع طبيعة العمل داخل مشروع الضبعة النووي الذي يتطلب مستويات عالية من الدقة والالتزام بإجراءات الأمان.

دعم العمالة وربطها بالمشروعات القومية

وتعكس هذه الخطوة استمرار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم العمالة الفنية المدربة وربطها بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد من أهم مشروعات إنتاج الطاقة في مصر، ويسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الخبرات المحلية في مجالات الإنشاءات والصناعات الثقيلة.

