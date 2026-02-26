مسلسل الكينج الحلقة 9.. بسنت شوقي تتحالف مع أحمد كشك ضد محمد عادل إمام

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية ، والتى من ابرزها نجاح حمزة (محمد عادل إمام) فى تهريب السلاح خارج مصر ويطلب منه الجينرال (منذر رياحنة) ان بتاجر فى المخدرات ولكنه يرفض.

فارس (احمد كشك) حاول ان يدبر حادث متعمد لزمزم (حنان مطاوع) بعد معرفته انها حامل .

مريم (بسنت شوقي) تستدعيه وتسأله عن سبب تدبير الحادث لزمزم ويعترف له انه المتسبب فى الأمر وتطلب منه ان يتحالف معها ضد حمزة .

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.