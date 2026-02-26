قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
قبل عرضه على البرلمان.. مقترح جديد لإعفاء القرى بالكامل من الضريبة العقارية
مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة
أخبار العالم

أسلوب "البازار" في التفاوض: كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟

ملك ريان
ملك ريان

في كل جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، يبرز اسم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوصفه أحد أبرز مهندسي النهج التفاوضي لطهران. ويُعرف هذا النهج إعلاميًا باسم “أسلوب البازار”، في إشارة إلى طريقة المساومة التقليدية في الأسواق الشرقية، حيث لا تُحسم الصفقة سريعًا، بل تمر بمراحل شد وجذب قبل الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

يعتمد هذا الأسلوب على مبدأ أساسي هو الصبر الاستراتيجي. فبدل تقديم تنازلات مباشرة أو إعلان مواقف نهائية منذ البداية، يفضّل عراقجي إدارة التفاوض عبر مراحل متدرجة، تبدأ بسقف مطالب مرتفع، ثم تنخفض تدريجيًا وفق مسار الحوار. يشبه ذلك إلى حد بعيد آلية التفاوض في الأسواق الشعبية، حيث يكون السعر الأولي مجرد نقطة انطلاق لا أكثر.

في سياق المحادثات النووية، يظهر “أسلوب البازار” في عدة مظاهر واضحة. أولها المرونة المحسوبة، إذ يحرص الوفد الإيراني على ترك مساحة للمراجعة والتعديل، دون إغلاق الباب أمام أي مقترح. وثانيها تجزئة الملفات المعقدة، بحيث لا يُناقش الاتفاق كحزمة واحدة، بل تُفصل عناصره مثل مستويات التخصيب، وآليات التفتيش، ورفع العقوبات، ما يمنح طهران قدرة أكبر على المناورة.

كما يقوم هذا الأسلوب على إدارة الوقت كورقة ضغط. فإطالة أمد التفاوض قد تُستخدم لامتصاص الضغوط السياسية أو الاقتصادية، أو لانتظار تغيرات في موازين القوى الدولية. وفي المقابل، تحرص طهران على إظهار استعدادها للحوار لتجنب تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات أمام المجتمع الدولي.

ويرى مراقبون أن خلفية عراقجي الدبلوماسية الطويلة، ومشاركته في مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015، منحته خبرة واسعة في التعامل مع نظرائه الغربيين، خصوصًا في ظل التباينات العميقة بين طهران وواشنطن. فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى ضمانات صارمة تحول دون تطوير سلاح نووي، تركز إيران على رفع العقوبات الاقتصادية وضمان عدم تكرار الانسحاب الأمريكي من أي اتفاق مستقبلي.

غير أن “أسلوب البازار” لا يخلو من المخاطر؛ إذ قد يُفسَّر أحيانًا على أنه مراوغة أو إطالة متعمدة، ما قد يدفع الطرف الآخر إلى التشدد. كما أن عامل الوقت ليس دائمًا في صالح طهران، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية والتوترات الإقليمية.

في المحصلة، يمثل هذا النهج مزيجًا من المرونة والمساومة التدريجية وإدارة النفس الطويل، وهو يعكس رؤية إيرانية تعتبر أن أفضل الصفقات لا تُبرم بسرعة، بل تُبنى عبر جولات متتالية من الأخذ والرد حتى الوصول إلى نقطة توازن تحفظ المصالح الأساسية لكل طرف.

