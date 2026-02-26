قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الدنمارك.. حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة

ملك ريان

أعلنت السلطات في الدنمارك حلّ البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، في خطوة سياسية لافتة تعكس تحولات مهمة في المشهد الداخلي للبلاد.

ويأتي هذا القرار في ظل تطورات سياسية متسارعة، ونقاشات محتدمة حول عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي شكّلت محور الجدل بين الأحزاب والقوى البرلمانية خلال الفترة الماضية.

ويُعد حلّ البرلمان إجراءً دستورياً يتيح للحكومة أو لرئيس الوزراء اللجوء إلى الشعب لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، عندما ترى القيادة السياسية أن المرحلة تتطلب تفويضاً جديداً أو إعادة ترتيب أولويات العمل الوطني. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون مدفوعة برغبة في كسر حالة الجمود السياسي، أو في محاولة لتعزيز الاستقرار عبر الحصول على دعم شعبي أوسع.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة من الأحزاب السياسية المختلفة، التي ستسعى إلى عرض برامجها الانتخابية وإقناع الناخبين بقدرتها على إدارة المرحلة القادمة. كما يُرجّح أن تتركز الحملات الانتخابية على قضايا الاقتصاد، ومستويات المعيشة، وسياسات الطاقة، إضافة إلى ملفات الهجرة والرعاية الاجتماعية، وهي موضوعات تحظى باهتمام واسع داخل المجتمع الدنماركي.

وتحمل الانتخابات المبكرة أهمية خاصة، إذ قد تسفر عن إعادة توزيع موازين القوى داخل البرلمان، سواء عبر صعود أحزاب جديدة أو تعزيز حضور قوى سياسية قائمة. كما يمكن أن تؤدي النتائج إلى تشكيل تحالفات حكومية مختلفة، الأمر الذي سينعكس على توجهات السياسات الداخلية والخارجية للبلاد خلال السنوات المقبلة.

ويؤكد محللون أن اللجوء إلى انتخابات مبكرة يعكس حيوية النظام الديمقراطي في الدنمارك، حيث يُتاح للناخبين التعبير عن خياراتهم السياسية في أجواء تنافسية. وفي الوقت نفسه، تترقب الأوساط الأوروبية نتائج هذا الاستحقاق، نظراً لدور الدنمارك في عدد من القضايا الإقليمية داخل الاتحاد الأوروبي.

ومع بدء العدّ التنازلي لتحديد موعد الاقتراع، تتجه الأنظار إلى الشارع الدنماركي لمعرفة اتجاهات التصويت، وما إذا كانت الانتخابات ستُفضي إلى تجديد الثقة بالحكومة الحالية أو إلى مرحلة سياسية جديدة تحمل ملامح مختلفة لمستقبل البلاد.

