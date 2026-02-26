قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

آية التيجي

تعتبر كيكة قدرة قادر من أشهر الحلويات الشرقية التي تجمع بين الكراميل والكاسترد وكيكة الشوكولاتة في قالب واحد.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة عمل كيكة قدرة قادر، وهب وصفة سهلة بخطوات بسيطة تضمن نجاح “الطبقات المقلوبة” بدون مجهود.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

مكونات كيكة قدرة قادر:
أولًا: الكراميل
كوب سكر
ثانيًا: طبقة الكاسترد
2 كوب لبن
3 بيضات
نصف كوب سكر
فانيليا
ثالثًا: طبقة الكيك
كوب دقيق
نصف كوب سكر
نصف كوب لبن
نصف كوب زيت
2 ملعقة كبيرة كاكاو خام
بيضة
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
فانيليا

طريقة التحضير خطوة بخطوة:
ـ لتحضير الكراميل: يُذاب السكر على نار هادئة حتى يتحول للون الذهبي، ثم يُوزع في قاع القالب ويُترك ليبرد.
ـ لتحضير الكاسترد: يُخفق اللبن مع البيض والسكر والفانيليا جيدًا، ثم يُصب فوق طبقة الكراميل.

ـ لتحضير خليط الكيك: يُخفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم يُضاف الزيت واللبن، وبعدها الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر.

ـ يُصب الخليط فوق طبقة الكاسترد برفق.

ـ للخَبز: يوضع القالب في حمام مائي داخل فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة لمدة 45–60 دقيقة.

ـ تُترك الكيكة لتبرد تمامًا ثم توضع في الثلاجة قبل قلبها في طبق التقديم.

سر نجاح كيكة قدرة قادر

ـ استخدام حمام مائي لمنع تشقق الكاسترد

ـ عدم فتح الفرن مبكرًا
تبريدها جيدًا قبل التقديم

ـ الالتزام بالمقادير الدقيقة للحصول على طبقات واضحة

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

