لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر

مع دخول شهر رمضان وامكانية تحويل أموال الزكاة عن طريق انستاباي، ارتفعت معدلات تساؤل عدد كبير من المواطنين عن تطبيق انستاباي، ورسوم التحويل من خلال نظام المدفوعات اللحظية الذى يتيحها التطبيق، فيما يتساءل العملاء بشكل مستمر حول الحد الأقصى للسحب من تطبيق إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة خلال نهاية العام الماضي.

حدود التحويلات عبر تطبيق انستاباى

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عند التحويل هو 70 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للتحويل لإجمالى المعاملات اليومية للتحويلات هو 120 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويلات عبر انستاباى هو 400 ألف جنيه.

وأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

- لو هتحول 500 جنيه هتدفع رسوم تحويل 50 قرش

- لو هتحول 1000 جنيه هتدفع 1 جنيه

- لو هتحول 5000 جنيه هتدفع 5 جنيه

- لو هتحول 20000 جنيه هتدفع 20 جنيه

- لو هتحول 70 ألف جنيه هتدفع 20 جنيه

- حد أدنى 50 قرش وحد أقصى 20 جنيها للتحويل وإتاحة الاستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجانا شهرياً.

- الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

طريقة التسجيل فى إنستاباي

- يتوجب على العميل تحميل تطبيق إنستا باى من خلال «جوجل بلاي» لمستخدمى الأندرويد، أو متجر آبل لمستخدمى الآيفون.

- قم بتأكيد رقم الهاتف المحمول.

- قم بتدوين بياناتك الشخصية.

- قم بتفعيل البصمة لفتح التطبيق.

- بعد ذلك اختر اسم البنك الذى تتعامل معه.

- قم بإضافة بيانات البطاقة البنكية.

- قم بإضافة حسابك البنكى.

- قم بإدخال رقم سرى IPN PIN لضمان سرية معلوماتك.

قرار البنك المركزى الأخير بتخفيض سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماع فبراير المنصرم، تخفيض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وبناء عليه، تم خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب.