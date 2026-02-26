قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البترول: تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة الإنتاج

موقع بترول
موقع بترول
أ ش أ

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يسرّع خطوات تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، ويدعم تحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز، وذلك في إطار الخطة الخمسية للقطاع.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع عُقد اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية في هذا الشأن، أن الفرص والإمكانات البترولية متوافرة، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاجية، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، إلى جانب تهيئة الآليات المناسبة لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج.

وأشار إلى إعداد نماذج تحفيزية تضمن الجاهزية لتطبيق هذه التقنيات بالتنسيق مع الشركات المنفذة، تمهيدًا للتوسع في تنفيذها في مصر، مشيدًا بالتعاون المكثف مؤخرًا بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية لوضع هذا التوجه موضع التنفيذ.

وخلال الاجتماع، الذي حضره قيادات الوزارة ومديرو كبرى شركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية العاملة في مصر، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، الفرص الواعدة لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي والحفر الجانبي في عدد من الخزانات التقليدية بالمناطق البترولية، في مقدمتها الصحراء الغربية، إلى جانب الصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء.

وأوضح أن هذه التقنيات تحقق إنتاجية أعلى مقارنة بالحفر الرأسي في التكوينات الجيولوجية ذاتها، مع تقليل عدد الآبار اللازمة للوصول إلى المعدلات المستهدفة.

كما استعرض الإمكانات المتاحة في الخزانات غير التقليدية، وما قامت به نيابة الإنتاج بالهيئة بالتعاون مع شركات الخدمات العالمية وشركاء الإنتاج، لرصد التحديات والمتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة للتنفيذ، مشيرًا إلى خطة العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذه الأنظمة.

وأكد كذلك التوسع في تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي، مستشهدًا بقصة نجاح شركة نوربيتكو في الصحراء الغربية في هذا المجال.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

