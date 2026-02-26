يارا السكري تقلب الطاولة في الحلقة التاسعة من «على كلاي» وترفض الزواج من العوضي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل على كلاي منعطفا دراميا حادا، بعدما قلبت الفنانة يارا السكري موازين الأحداث بأداء اتسم بالصدق والاحتراف، لتضع شخصية «روح» في قلب العاصفة، وتفتح الباب أمام تحولات مفصلية في مسار العمل.

وجاءت التطورات بعدما رفضت «روح» الارتباط بـ«على كلاي» الذي يجسده النجم أحمد العوضي، في قرار صادم للجمهور، قبل أن تفاجئ الجميع بموافقتها على الزواج من «المعلم عظيمة» الذي يؤدي دوره الفنان ضياء عبد الخالق، لتشتعل خيوط الصراع الدرامي وتتعقد العلاقات بين أبطال المسلسل.

تصاعدت الأحداث عقب نجاح «صفوان» شقيق «روح»، الذي يجسده عصام السقا، في الوقيعة بينها وبين «على كلاي»، بعدما أوهمها بأنه يخفي عنها حقيقة أصله، ولا يعرف والديه، فضلًا عن وجود علاقة تربطه بـ«كاميليا» التي تؤديها رحمة محسن، ولم يكتف بذلك، بل دبر كمينا محكما للإيقاع بـ«على كلاي»، مستعينا بـ«أمينة» صديقة «روح»، حيث أوصلت إليه معلومة بوجوده لدى «كاميليا».

وبالفعل، ذهبت «روح» برفقة شقيقها لتجد «على كلاي» هناك، لتندلع مواجهة مشحونة بالمشاعر والعتاب، عبرت «روح» عن جرحها العميق وإحساسها بالخديعة، مؤكدة أن ما حدث كسر ثقتها فيه، لتنتهي المواجهة بقرارها الحاسم برفضه، في مشهد اتسم بكثافة انفعالية عالية.

وعقب عودتها إلى منزل والدها، بحضور «صفوان»، حضر «المعلم عظيمة» ليطلب الارتباط بها، لتعلن موافقتها في خطوة بدت وكأنها رد فعل حاسم على ما اعتبرته خيانة لمشاعرها، ما ينذر بمزيد من الصدامات في الحلقات المقبلة.

وكانت يارا السكري قد تصدرت مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد إشادة واسعة بأدائها المؤثر، خاصة في مشاهد وفاة شقيقها.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

مسلسل علي كلاي

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.