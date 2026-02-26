قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا السكري تقلب الطاولة في الحلقة التاسعة من «على كلاي» وترفض الزواج من العوضي

مسلسل علي كلاي
مسلسل علي كلاي
سعيد فراج

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل على كلاي منعطفا دراميا حادا، بعدما قلبت الفنانة يارا السكري موازين الأحداث بأداء اتسم بالصدق والاحتراف، لتضع شخصية «روح» في قلب العاصفة، وتفتح الباب أمام تحولات مفصلية في مسار العمل.

وجاءت التطورات بعدما رفضت «روح» الارتباط بـ«على كلاي» الذي يجسده النجم أحمد العوضي، في قرار صادم للجمهور، قبل أن تفاجئ الجميع بموافقتها على الزواج من «المعلم عظيمة» الذي يؤدي دوره الفنان ضياء عبد الخالق، لتشتعل خيوط الصراع الدرامي وتتعقد العلاقات بين أبطال المسلسل.

تصاعدت الأحداث عقب نجاح «صفوان» شقيق «روح»، الذي يجسده عصام السقا، في الوقيعة بينها وبين «على كلاي»، بعدما أوهمها بأنه يخفي عنها حقيقة أصله، ولا يعرف والديه، فضلًا عن وجود علاقة تربطه بـ«كاميليا» التي تؤديها رحمة محسن، ولم يكتف بذلك، بل دبر كمينا محكما للإيقاع بـ«على كلاي»، مستعينا بـ«أمينة» صديقة «روح»، حيث أوصلت إليه معلومة بوجوده لدى «كاميليا».

وبالفعل، ذهبت «روح» برفقة شقيقها لتجد «على كلاي» هناك، لتندلع مواجهة مشحونة بالمشاعر والعتاب، عبرت «روح» عن جرحها العميق وإحساسها بالخديعة، مؤكدة أن ما حدث كسر ثقتها فيه، لتنتهي المواجهة بقرارها الحاسم برفضه، في مشهد اتسم بكثافة انفعالية عالية.

وعقب عودتها إلى منزل والدها، بحضور «صفوان»، حضر «المعلم عظيمة» ليطلب الارتباط بها، لتعلن موافقتها في خطوة بدت وكأنها رد فعل حاسم على ما اعتبرته خيانة لمشاعرها، ما ينذر بمزيد من الصدامات في الحلقات المقبلة.

وكانت يارا السكري قد تصدرت مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد إشادة واسعة بأدائها المؤثر، خاصة في مشاهد وفاة شقيقها.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

مسلسل علي كلاي

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل علي كلاي درة محمود البزاوي يارا السكري أحمد العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

أحمد هيكل

أحمد هيكل: لما أخويا اشتكاني للسادات قالي“ده الرجل الثاني في الدولة”

أحمد هيكل

مكانة كبيرة .. أحمد هيكل يروي كواليس لأول مرة عن حياة والده محمد حسنين هيكل

أحمد هيكل

مكنش يساري.. أحمد هيكل: والدي كان يرى أن القطاع الخاص مهم جدا

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد