وزير الكهرباء يشارك العاملين والقابضة والمصرية للنقل إفطارهم الجماعي .. صور

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بديوان عام الوزارة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء إفطارهم الجماعي، بحضور عدد من قيادات القطاع، معربا عن حرصه على التواجد الدائم بين العاملين والتواصل معهم، مقدما الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم والعمل بروح الفريق، مطالبا إياهم بضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل على تحسين معدلات الأداء.

هنأ الدكتور محمود عصمت العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يمكننا من تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد الدكتور محمود عصمت أن من أولويات خطة العمل الحالية الاهتمام برأس المال البشرى، واستنهاض همم العاملين، خاصة وأن قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة يجري العمل على حسن إدارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها، لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء، مشيراً للدور الهام للعاملين في قطاع الكهرباء الذي يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى دعم الدولة بكل مؤسساتها للعنصر البشرى وتحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج ، موجهاً باستمرار العمل في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة وضرورة العمل على خلق بيئة عمل مناسبة لسرعة إنهاء الأعمال على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة.

من جانبهم عبر العاملون عن سعادتهم بمشاركة السيد الوزير لهم وتعهدوا بمواصلة البذل والعطاء والعمل في إطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة.