بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس بشكل نسبي بعد آخر ارتفاع سجلته مؤخراً بقيمة حوالي 5 جنيهات في سعر الفراخ البيضاء حيث يتابع المواطنون بشكل يومي أسعار الفراخ اليوم وسعر البيض وسعر البانيه بالاسواق.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الدواجن اليوم الخميس 26 فبراير2026، في ثامن يوم رمضان، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الفراخ خلال الأيام الماضية..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 96 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فيما تراوح سعرها للمستهلك داخل محال بيع الدواجن عند نحو 108 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الجملة نحو 108 جنيهات، فيما تراوح متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق عند قرابة 115 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي داخل المزارع نحو 120 جنيهًا، فيما وصل متوسط سعره للمستهلك في الأسواق إلى قرابة 130 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم الخميس بالأسواق مابين 230 جنيها إلى 240 جنيها حسب المنطقة السكنية، وهو الأكثر طلبا وشراء من المواطنين.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا للمستهلك، مقابل قرابة 115 جنيهًا في أسواق الجملة.

فيما بلغ سعر طبق البيض الأحمر حوالي 135 جنيهًا للمستهلك مقارنة بنحو 120 جنيهًا لدى تجار الجملة.