ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس بشكل نسبي بعد آخر ارتفاع سجلته مؤخراً بقيمة حوالي 5 جنيهات في سعر الفراخ البيضاء حيث يتابع المواطنون بشكل يومي أسعار الفراخ اليوم وسعر البيض وسعر البانيه بالاسواق.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الدواجن اليوم الخميس 26 فبراير2026، في ثامن يوم رمضان، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الفراخ خلال الأيام الماضية..

أسعار الدواجن اليوم 5-4-2022 في مصر -جريدة المال

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 96 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فيما تراوح سعرها للمستهلك داخل محال بيع الدواجن عند نحو 108 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الجملة نحو 108 جنيهات، فيما تراوح متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق عند قرابة 115 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي داخل المزارع نحو 120 جنيهًا، فيما وصل متوسط سعره للمستهلك في الأسواق إلى قرابة 130 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم الخميس بالأسواق مابين 230 جنيها إلى 240 جنيها حسب المنطقة السكنية، وهو الأكثر طلبا وشراء من المواطنين.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا للمستهلك، مقابل قرابة 115 جنيهًا في أسواق الجملة. 

 فيما بلغ سعر طبق البيض الأحمر حوالي 135 جنيهًا للمستهلك مقارنة بنحو 120 جنيهًا لدى تجار الجملة.

