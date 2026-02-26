قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي

سادت حالة من الإستياء لدى حسين الشحات نجم النادي الأهلي عقب تجاهل مسؤلي القلعة الحمراء فتح ملف تجديد عقده مجددا.

وكانت المفاوضات بين إدارة النادي الأهلي وحسين الشحات شهدت حالة من الشد والجذب وتعثر تجديد عقد اللاعب.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن حسين الشحات نجم القلعة الحمراء غاضب من تجاهل إدارة النادي الأهلي لعدم فتح ملف تجديد عقده فى الآونة الأخيرة.

وأشار المصدر إلي أن الشحات يري أن هناك حالة من التجاهل لإعادة فتح ملف تجديد عقده مرة أخري لافتا إلي أن اللاعب يرغب فى التعرف على مصيره في قادم الأيام.

شدد على أن حسين الشحات تسود لديه حالة من القلق بعد ملازمته دكة البدلاء في المباريات الأخيرة وعدم الإستعانة بخدماته سوي في الربع الأخير من عمر بعض المباريات.

أوضح أن سبب حالة التجاهل من جانب إدارة النادي الأهلي لفتح ملف تجديد عقد حسين الشحات مغالاة اللاعب لمطالبه المالية من أجل الإستمرار فى صفوف الفريق الأحمر.