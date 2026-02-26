قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كتب بدون تفويض.. القبض على صاحب مكتبة بالدقي
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

 سادت حالة من الإستياء لدى حسين الشحات نجم النادي الأهلي عقب تجاهل مسؤلي القلعة الحمراء فتح ملف تجديد عقده مجددا.

وكانت المفاوضات بين إدارة النادي الأهلي وحسين الشحات شهدت حالة من الشد والجذب وتعثر تجديد عقد اللاعب.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن حسين الشحات نجم القلعة الحمراء غاضب من تجاهل إدارة النادي الأهلي لعدم فتح ملف تجديد عقده فى الآونة الأخيرة.

وأشار المصدر إلي أن الشحات يري أن هناك حالة من التجاهل لإعادة فتح ملف تجديد عقده مرة أخري لافتا إلي أن اللاعب يرغب فى التعرف على مصيره في قادم الأيام.

شدد على أن حسين الشحات تسود لديه حالة من القلق بعد ملازمته دكة البدلاء في المباريات الأخيرة وعدم الإستعانة بخدماته سوي في الربع الأخير من عمر بعض المباريات.

أوضح أن سبب حالة التجاهل من جانب إدارة النادي الأهلي لفتح ملف تجديد عقد حسين الشحات مغالاة اللاعب لمطالبه المالية من أجل الإستمرار فى صفوف الفريق الأحمر.

حسين الشحات الأهلي القلعة الحمراء زد الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

قوات تركية

حقيقة دخول قوات تركية إلى الأراضي الإيرانية حال حدوث هجوم أمريكي

المتحدثة باسم الخارجية الصينية: زيارة المستشار الألماني مثمرة وهادفة

المتحدثة باسم الخارجية الصينية: زيارة المستشار الألماني لبكين مثمرة وهادفة

وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي: الدبلوماسية مع إيران ليست مستبعدة بأي حال من الأحوال

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد