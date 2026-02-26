عضو الاتحاد الدولي للصحفيين: إيران لن تقبل الإهانة أو الإذلال الذي يريده ترامب

قال محمد العريمي، عضو المكتب الدائم في الاتحاد الدولي للصحفيين، إن المحادثات بدأت صباح اليوم في منزل السفير العُماني في جنيف، حيث شوهد الوفد الإيراني جالسًا إلى جانب الوزير العُماني، في إطار الجهود الدبلوماسية للوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

الوضع وصل إلى نقطة الصفر ونقطة اللاعودة

أوضح العريمي أن السيناريوهات المحتمَلة الآن محصورة بين التوصل إلى اتفاق ممكن لكنه صعب أو الانزلاق إلى حرب واسعة ستتضرر منها جميع دول المنطقة.

واعتبر أن المشهد وصل إلى "نقطة اللاعودة"، حيث يجب على الوفد الإيراني الاختيار بين الاستجابة للشروط الأمريكية أو مواجهة عسكرية محتملة.

الدبلوماسية العمانية قد تنجح في تخفيف حدة التوتر

أعرب «العريمي» عن أمله في أن تنجح الوساطة العمانية في اختراق حدة المواقف العسكرية والسياسية، مشيرًا إلى أن الوضع لن يكون سهلًا على إيران في ظل التعبئة الداخلية الأمريكية والحشد العسكري، مؤكدًا أن طهران لن ترضخ لإهانة أو إذلال من واشنطن.