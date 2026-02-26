أستاذ اقتصاديات الدواء: فيروس إنفلونزا D موجود في المعامل ولا يشكل خطرا على الناس

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس “إنفلونزا D” لا يزال موجودًا في المعامل ولكنه لا يشكل قلقًا مباشرًا على الناس حتى الآن.

وأوضح أن هذا الفيروس مرتبط بالإنفلونزا وتم عزله لأول مرة عام 2011، وما زال خاضعًا للرصد العلمي المستمر لضمان متابعة أي تغييرات محتملة قد تؤثر على الصحة العامة.

وأشار عنان، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا” عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن العلماء يراقبون هذا النوع من الفيروسات باعتباره من المرشحين المحتملين للوباء المستقبلي، وفقًا لشروط وضعتها منظمة الصحة العالمية. وتشمل هذه الشروط قدرة الفيروس على الانتقال من الحيوانات إلى البشر، وزيادة احتمالية حدوث طفرة جينية تمكنه من إصابة الإنسان.

الفيروس لم يصب أي حالة بشرية حتى الآن

أوضح عنان أن الدراسات أظهرت وجود أجسام مضادة لدى بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات مثل الخنازير والأبقار، ما يشير إلى محاولة الجهاز المناعي التعامل مع الفيروس الضعيف حتى الآن.

وأشار إلى أن الفيروس لم يصب أي حالة بشرية، لكنه يمتلك القدرة على الهروب من المناعة الفطرية للبشر، ما يجعل تعزيز المناعة واتخاذ سياسات صحية استباقية أمرًا ضروريًا.

السياسات الوقائية والاستعداد المستقبلي

أكد عنان أهمية اتباع إجراءات استباقية تشمل:

منع انتقال الفيروس من المصدر الحيواني إلى الإنسان.

استخدام اللقاحات أو الأمصال للفئات المعرضة.

اتباع إجراءات السلامة الحيوية مثل ارتداء الكمامات، والنظافة الجيدة، والتهوية، والتدريب على السلامة البيولوجية.

وأشار إلى أن الاستعداد المستقبلي يشمل تطوير لقاحات واختبارات تشخيصية مبكرة لمواجهة أي طفرة جينية محتملة، بالإضافة إلى محاكاة السيناريوهات المحتملة للفيروس لضمان سرعة الاستجابة وحماية الصحة العامة.

أوضح الدكتور عنان أن متابعة الفيروس بشكل دوري تساعد العلماء على تقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط استجابة سريعة في حال حدوث أي طفرات، مؤكدًا أن الوعي الصحي وتعزيز المناعة لدى البشر هما خط الدفاع الأول ضد أي تهديد محتمل.