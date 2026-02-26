قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ اقتصاديات الدواء: فيروس إنفلونزا D موجود في المعامل ولا يشكل خطرا على الناس

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس “إنفلونزا D” لا يزال موجودًا في المعامل ولكنه لا يشكل قلقًا مباشرًا على الناس حتى الآن.

 وأوضح أن هذا الفيروس مرتبط بالإنفلونزا وتم عزله لأول مرة عام 2011، وما زال خاضعًا للرصد العلمي المستمر لضمان متابعة أي تغييرات محتملة قد تؤثر على الصحة العامة.

وأشار عنان، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا” عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن العلماء يراقبون هذا النوع من الفيروسات باعتباره من المرشحين المحتملين للوباء المستقبلي، وفقًا لشروط وضعتها منظمة الصحة العالمية. وتشمل هذه الشروط قدرة الفيروس على الانتقال من الحيوانات إلى البشر، وزيادة احتمالية حدوث طفرة جينية تمكنه من إصابة الإنسان.

الفيروس لم يصب أي حالة بشرية حتى الآن

أوضح عنان أن الدراسات أظهرت وجود أجسام مضادة لدى بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات مثل الخنازير والأبقار، ما يشير إلى محاولة الجهاز المناعي التعامل مع الفيروس الضعيف حتى الآن.
وأشار إلى أن الفيروس لم يصب أي حالة بشرية، لكنه يمتلك القدرة على الهروب من المناعة الفطرية للبشر، ما يجعل تعزيز المناعة واتخاذ سياسات صحية استباقية أمرًا ضروريًا.

السياسات الوقائية والاستعداد المستقبلي

أكد عنان أهمية اتباع إجراءات استباقية تشمل:

منع انتقال الفيروس من المصدر الحيواني إلى الإنسان.

استخدام اللقاحات أو الأمصال للفئات المعرضة.

اتباع إجراءات السلامة الحيوية مثل ارتداء الكمامات، والنظافة الجيدة، والتهوية، والتدريب على السلامة البيولوجية.

وأشار إلى أن الاستعداد المستقبلي يشمل تطوير لقاحات واختبارات تشخيصية مبكرة لمواجهة أي طفرة جينية محتملة، بالإضافة إلى محاكاة السيناريوهات المحتملة للفيروس لضمان سرعة الاستجابة وحماية الصحة العامة.

أوضح الدكتور عنان أن متابعة الفيروس بشكل دوري تساعد العلماء على تقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط استجابة سريعة في حال حدوث أي طفرات، مؤكدًا أن الوعي الصحي وتعزيز المناعة لدى البشر هما خط الدفاع الأول ضد أي تهديد محتمل.

إنفلونزا D انتشار الأوبئة بالإنفلونزا الأوبئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

صاحب أغلي كوباية شاي.. 5 صفقات خارج الخدمة في الأهلي| أسماء مفاجأة

فينسيوس

أرقام قياسية في الإقصائيات.. فينيسيوس يتفوق على الجميع

النادي الأهلي

غرامة 588 آلاف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد