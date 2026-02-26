قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل

هاجر ابراهيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجدل يرافق الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو المقبل، وذلك بعد إعلان فتح باب الترشيح، موضحا أن القانون اللبناني ينص على استحداث 6 مقاعد للمغتربين، على أن تجري الانتخابات الخاصة بهم في الخارج، إضافة إلى 128 مقعدًا داخل البلاد.

وأضاف سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تطبيق بند مقاعد المغتربين قد يكون صعبًا في ظل الظروف الراهنة، ما دفع إلى مقترح تعديل القانون في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك انقسامًا حول هذا التعديل، ما جعل وزارة الداخلية والحكومة تتجه إلى إجراء الانتخابات على 128 مقعدًا داخل لبنان فقط، مع عدم فتح باب الترشيح للمقاعد الستة الإضافية في الخارج.

وبخصوص تأكيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على عدم تأجيل الانتخابات، أوضح سنجاب أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد وفق المرشحين الداخلين فقط، حيث رفضت الهيئة المنظمة للانتخابات حتى الآن أي طلبات من الخارج لعدم وجود لوائح تنفيذية أو إجراءات واضحة لانتخاب النواب المغتربين.

وأشار سنجاب إلى أن وزير الداخلية اللبناني أعلن تقدم 30 مرشحًا حتى الآن للانتخابات المقبلة، والتي تتوقع أن تصل إلى حوالي 100 مرشح، مع انتخاب 18 نائبًا في هذا الاستحقاق، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تشير بعد إلى وجود نية لإجراء الانتخابات خارج لبنان في موعدها المحدد
 

