الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجدل يرافق الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو المقبل، وذلك بعد إعلان فتح باب الترشيح، موضحا أن القانون اللبناني ينص على استحداث 6 مقاعد للمغتربين، على أن تجري الانتخابات الخاصة بهم في الخارج، إضافة إلى 128 مقعدًا داخل البلاد.

وأضاف سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تطبيق بند مقاعد المغتربين قد يكون صعبًا في ظل الظروف الراهنة، ما دفع إلى مقترح تعديل القانون في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك انقسامًا حول هذا التعديل، ما جعل وزارة الداخلية والحكومة تتجه إلى إجراء الانتخابات على 128 مقعدًا داخل لبنان فقط، مع عدم فتح باب الترشيح للمقاعد الستة الإضافية في الخارج.

وبخصوص تأكيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على عدم تأجيل الانتخابات، أوضح سنجاب أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد وفق المرشحين الداخلين فقط، حيث رفضت الهيئة المنظمة للانتخابات حتى الآن أي طلبات من الخارج لعدم وجود لوائح تنفيذية أو إجراءات واضحة لانتخاب النواب المغتربين.

وأشار سنجاب إلى أن وزير الداخلية اللبناني أعلن تقدم 30 مرشحًا حتى الآن للانتخابات المقبلة، والتي تتوقع أن تصل إلى حوالي 100 مرشح، مع انتخاب 18 نائبًا في هذا الاستحقاق، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تشير بعد إلى وجود نية لإجراء الانتخابات خارج لبنان في موعدها المحدد

