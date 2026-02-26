تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين في صرف منحة دعم جديدة بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، على أن يتم صرفها لمدة شهرين «مارس وأبريل».

الفئات المستفيدة وتكلفة المنحة

يستفيد من المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل حوالي 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة يُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن المواطن المستحق يتلقى رسالة نصية (SMS) على بون صرف الخبز تُفيد باستحقاقه للمنحة، ويتم الصرف تلقائيًا عبر البطاقة التموينية، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب أو التوجه لأي جهة إدارية.

آلية الصرف والمنافذ المتاحة

تُصرف المنحة بقيمة 400 جنيه شهريًا بالتوازي مع الدعم التمويني المعتاد، دون التأثير على المقررات الأساسية للمواطنين.

يمكن الصرف من خلال:

بدالي التموين.

منافذ مشروع «جمعيتي».

المجمعات الاستهلاكية.

منافذ «كاري أون».

ويبلغ عدد المنافذ نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس.

السلع المتاحة ضمن المنحة

يحق للمواطن اختيار احتياجاته من قائمة السلع المحددة، بحد أقصى شهريًا كما يلي:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

3 عبوات زيت (700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا).

6 عبوات مكرونة وزن 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

ويتم خصم قيمة المشتريات من إجمالي مبلغ المنحة المخصص للبطاقة.

متابعة مستمرة لضمان انتظام الصرف

تشكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام عمليات الصرف، والتأكد من توافر السلع بالمنافذ دون انقطاع، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد من المواطنين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في التوقيت المحدد.

حزمة الـ40 مليار جنيه والدعم للفئات الأولى بالرعاية

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة أعلنت حزمة دعم اجتماعي بقيمة 40 مليار جنيه لتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، إلى أن الدولة أصبحت تمتلك قاعدة بيانات دقيقة لضمان توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المستحقة، بما يقلل من العشوائية والازدواجية في الصرف، ويعزز من العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.

صرف مباشر دون وسيط لتعزيز الشفافية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدعم يُصرف مباشرة إلى المواطنين المستحقين دون وسيط، ما يضمن وصول المبالغ كاملة ويقلل من فرص التسرب أو الهدر.

وأضاف أن الدولة تخطط لتوفير الدعم لنحو 15 مليون أسرة ضمن الحزمة الجديدة، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا.

دعم الفئات المستهدفة وتحسين الإنتاج الزراعي

تستفيد من الحزمة الجديدة 5 ملايين أسرة بشكل مباشر، إلى جانب عدد من المزارعين المستفيدين من برامج الدعم الحكومي، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين دخول صغار المزارعين، ويعكس التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي.

دعم صحي متكامل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية

يأتي الدعم النقدي ضمن رؤية أوسع تشمل أيضًا التأمين الصحي الشامل، لضمان حصول المواطنين على العلاج والخدمات الصحية بالمجان، بجانب دعم السلع الأساسية، مما يعزز جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.