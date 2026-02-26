«الوطنية للإعلام» تقيم حفل تأبين للإعلامي الكبير فهمي عمر بعد رمضان

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة ستقيم حفل تأبين للأستاذ الكبير فهمي عمر بعد شهر رمضان المبارك.

وسوف يشمل حفل التأبين، الذي سيقام في ماسبيرو، كلمات لعدد من أصدقائه وتلاميذه وعائلته، كما يتضمن عرض فيلم قصير عن حياة ومسيرة الراحل الكبير.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام قد قامت بتكريم الأستاذ فهمي عمر بمنحه (وسام ماسبيرو)، وذلك بحضور وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي العام الماضي، كما أطلق المسلماني على الدفعة الثانية التي تخرجت في دورة الاستراتيجية والأمن القومي لأكاديمية ماسبيرو، اسم دفعة فهمي عمر.

وكان الإذاعي الكبير قد اتصل قبيل رحيله برئيس الوطنية للإعلام، مقدرًا اعتزاز ماسبيرو بدوره وعطائه، وقال المسلماني: إن أستاذنا فهمي عمر هو واحد من أكبر رموز الإذاعة المصرية على مر تاريخها.