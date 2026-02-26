حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الشريعة منحت مريض القلب حق الإفطار إذا كان الصيام قد يهدد استقرار حالته الصحية، مؤكدًا أن صون الحياة يتقدم على أي اعتبار آخر.

وقال خلال تفديمه برنامج رب زدني علما، عبر قناة صدى البلد، أن قرار الصيام يجب ألا يُتخذ دون استشارة طبية واضحة، محذرًا من المجازفة بدافع الرغبة في “التجربة”، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة.



وأضاف أن من يقرر الإفطار لأسباب صحية يُستحسن أن يفعل ذلك بشكل غير علني، خاصة أمام الصغار، حتى لا يختلط عليهم الأمر أو تتكون لديهم مفاهيم غير دقيقة حول أحكام الصيام.



وبيّن أن بعض مرضى القلب قد يستفيدون من الصيام، خصوصًا من يعانون من اضطراب الدهون وارتفاع الكوليسترول، شريطة الالتزام بنظام غذائي منضبط.