آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه

أطلق الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول تصريحات مثيرة للجدل بشأن سوق الانتقالات، مؤكدًا أن فريقه لم يستفد فعليًا من كامل قيمة الصفقات التي أبرمها رغم إنفاق 450 مليون يورو.

وأوضح سلوت أن الاستفادة الحقيقية لم تتجاوز 250 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المهاجم ألكسندر إيزاك لم يكن جاهزًا بدنيًا حتى الآن، فيما كان تأثير جيريمي فريمبونغ محدودًا واقتصر على 5 أو 6 مباريات فقط. كما أكد أن جيوفاني ليوني سيغيب طوال الموسم، ما حرم الفريق من خدماته بالكامل.

وأضاف أن النادي تعاقد مع الحارس جيورجي مامارداشفيلي مقابل 35 مليون يورو، لكنه نادرًا ما يشارك، ما يقلل من العائد الفني للاستثمار.

وشدد سلوت على أن الفرق المنافسة أنفقت ما بين 200 و400 مليون يورو لتعزيز تشكيلاتها بإضافات نوعية، وليس فقط لتعويض لاعبين راحلين، في إشارة إلى الفارق في الاستفادة الفنية من سوق الانتقالات.