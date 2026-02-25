قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026
عبد الفتاح تركي

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026 .. تشهد محركات البحث خلال الفترة الحالية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن برامج وأسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 1447 هـ، بالتزامن مع إعلان شركات السياحة عن تفاصيل رحلات العمرة لموسم رمضان 2026، إذ يسعى الكثير من المواطنين إلى حجز برامج مناسبة تتيح لهم أداء المناسك في أفضل توقيت روحاني خلال الشهر الكريم.

برامج عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447

أعلنت شركات السياحة عن باقات متنوعة لعمرة العشر الأواخر من رمضان 1447، بما يتناسب مع مختلف الفئات والميزانيات، حيث تشمل هذه البرامج فئات متعددة تبدأ من البرامج الاقتصادية محدودة التكلفة، وصولًا إلى البرامج الفاخرة التي توفر إقامة قريبة من الحرم، بما يضمن راحة أكبر للمعتمرين خلال فترة أداء المناسك.

عمرة رمضان

وتتميز هذه البرامج بالتنوع في مستوى الخدمات المقدمة، سواء من حيث جودة الإقامة أو وسائل النقل داخل المملكة، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات بما يتوافق مع الضوابط الرسمية، كما تم إتاحة الحجز الإلكتروني عبر منصة نسك التابعة لـ وزارة الحج والعمرة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين بشكل كبير.

أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447

تختلف أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447 وفقًا لمستوى البرنامج والخدمات المقدمة، حيث تصل تكلفة البرامج الاقتصادية إلى نحو 68 ألف جنيه، وذلك بحسب مستوى الإقامة والخدمات المصاحبة للرحلة.

كما تتوافر برامج أخرى تمتد لمدة 30 يومًا بأسعار تقارب 65 ألف جنيه، وتشمل هذه البرامج الإقامة الأساسية والتنقلات داخل المملكة، مع احتساب تكلفة الطيران والخدمات الإضافية بشكل منفصل، وهو ما يمنح المعتمرين مرونة في اختيار الخدمات المناسبة لهم.

عمرة رمضان 2024

أما بالنسبة للبرامج الفاخرة، فتبدأ أسعارها من 90 ألف جنيه، وتشمل الإقامة في فنادق قريبة من الحرم، مع تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات الراغبين في مستوى أعلى من الراحة خلال فترة العمرة.

شروط الحصول على تأشيرة عمرة 2026

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على تأشيرة العمرة، وتشمل هذه الشروط ضرورة وجود تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة، إلى جانب امتلاك جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

كما يشترط تقديم وثيقة تأمين صحي سارية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا في حال السفر بشكل فردي، مع ضرورة حجز فندق ووسيلة نقل معتمدة مسبقًا داخل المملكة، فضلًا عن الالتزام بمغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

وتتضمن الشروط أيضًا الحصول على التطعيمات المطلوبة مثل الإنفلونزا والميننجيت، وذلك لضمان سلامة المعتمرين والحد من انتشار الأمراض خلال موسم العمرة.

أسعار عمرة رمضان 2023

منصة نسك ودورها في تسهيل الإجراءات

أصبحت منصة نسك أحد أهم الأدوات الرقمية التي تتيح للمعتمرين التقديم الإلكتروني للحصول على تأشيرة العمرة بسهولة، حيث توفر نظامًا متكاملًا يربط بين إجراءات الحجز المختلفة، مثل الإقامة ووسائل النقل والتأمين الصحي، في إطار منظومة رقمية موحدة تشرف عليها الجهات الرسمية.

ويساعد هذا النظام في تقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات، كما يضمن تنظيم الرحلات بشكل أفضل، بما يتماشى مع خطط تطوير خدمات الحج والعمرة ورفع كفاءة تجربة المعتمرين.

خطوات التقديم عبر منصة نسك

يمكن للراغبين في أداء العمرة التقديم من خلال المنصة الإلكترونية عبر خطوات واضحة تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة نسك، ثم اختيار التقديم على تأشيرة عمرة.

عمرة رمضان

بعد ذلك يتم تحديد الجنسية ومحل الإقامة، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات اللازمة، يلي ذلك حجز الفندق ووسائل النقل المعتمدة داخل المملكة.

وفي الخطوة الآتية يتم سداد الرسوم المقررة، وبعد الموافقة على الطلب يمكن طباعة التأشيرة واستكمال الاستعدادات للسفر، بما يضمن تجربة ميسرة وآمنة للمعتمرين.

إقبال متزايد على عمرة العشر الأواخر

يعكس الإقبال الكبير على عمرة العشر الأواخر من رمضان أهمية هذا التوقيت لدى المسلمين، حيث يحرص الكثيرون على اغتنام هذه الأيام المباركة، وهو ما يدفع شركات السياحة إلى طرح برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، سواء من حيث الأسعار أو مستوى الخدمات.

عمرة رمضان

كما يسهم التطور في الخدمات الإلكترونية في تسهيل عملية الحجز والتنظيم، ما يعزز من فرص أداء المناسك بسهولة ويُسهم في تحسين تجربة المعتمرين بشكل عام.

عمرة العشر الأواخر عمرة العشر الأواخر 1447 أسعار عمرة رمضان 2026 برامج العمرة 2026 تكلفة العمرة في رمضان منصة نسك العمرة حجز عمرة أونلاين شروط تأشيرة العمرة أسعار العمرة من مصر عمرة 30 يوم رمضان عمرة فاخرة رمضان 2026

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

