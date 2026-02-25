أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026 .. تشهد محركات البحث خلال الفترة الحالية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن برامج وأسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 1447 هـ، بالتزامن مع إعلان شركات السياحة عن تفاصيل رحلات العمرة لموسم رمضان 2026، إذ يسعى الكثير من المواطنين إلى حجز برامج مناسبة تتيح لهم أداء المناسك في أفضل توقيت روحاني خلال الشهر الكريم.

برامج عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447

أعلنت شركات السياحة عن باقات متنوعة لعمرة العشر الأواخر من رمضان 1447، بما يتناسب مع مختلف الفئات والميزانيات، حيث تشمل هذه البرامج فئات متعددة تبدأ من البرامج الاقتصادية محدودة التكلفة، وصولًا إلى البرامج الفاخرة التي توفر إقامة قريبة من الحرم، بما يضمن راحة أكبر للمعتمرين خلال فترة أداء المناسك.

وتتميز هذه البرامج بالتنوع في مستوى الخدمات المقدمة، سواء من حيث جودة الإقامة أو وسائل النقل داخل المملكة، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات بما يتوافق مع الضوابط الرسمية، كما تم إتاحة الحجز الإلكتروني عبر منصة نسك التابعة لـ وزارة الحج والعمرة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين بشكل كبير.

أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447

تختلف أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447 وفقًا لمستوى البرنامج والخدمات المقدمة، حيث تصل تكلفة البرامج الاقتصادية إلى نحو 68 ألف جنيه، وذلك بحسب مستوى الإقامة والخدمات المصاحبة للرحلة.

كما تتوافر برامج أخرى تمتد لمدة 30 يومًا بأسعار تقارب 65 ألف جنيه، وتشمل هذه البرامج الإقامة الأساسية والتنقلات داخل المملكة، مع احتساب تكلفة الطيران والخدمات الإضافية بشكل منفصل، وهو ما يمنح المعتمرين مرونة في اختيار الخدمات المناسبة لهم.

أما بالنسبة للبرامج الفاخرة، فتبدأ أسعارها من 90 ألف جنيه، وتشمل الإقامة في فنادق قريبة من الحرم، مع تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات الراغبين في مستوى أعلى من الراحة خلال فترة العمرة.

شروط الحصول على تأشيرة عمرة 2026

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على تأشيرة العمرة، وتشمل هذه الشروط ضرورة وجود تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة، إلى جانب امتلاك جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

كما يشترط تقديم وثيقة تأمين صحي سارية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا في حال السفر بشكل فردي، مع ضرورة حجز فندق ووسيلة نقل معتمدة مسبقًا داخل المملكة، فضلًا عن الالتزام بمغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

وتتضمن الشروط أيضًا الحصول على التطعيمات المطلوبة مثل الإنفلونزا والميننجيت، وذلك لضمان سلامة المعتمرين والحد من انتشار الأمراض خلال موسم العمرة.

منصة نسك ودورها في تسهيل الإجراءات

أصبحت منصة نسك أحد أهم الأدوات الرقمية التي تتيح للمعتمرين التقديم الإلكتروني للحصول على تأشيرة العمرة بسهولة، حيث توفر نظامًا متكاملًا يربط بين إجراءات الحجز المختلفة، مثل الإقامة ووسائل النقل والتأمين الصحي، في إطار منظومة رقمية موحدة تشرف عليها الجهات الرسمية.

ويساعد هذا النظام في تقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات، كما يضمن تنظيم الرحلات بشكل أفضل، بما يتماشى مع خطط تطوير خدمات الحج والعمرة ورفع كفاءة تجربة المعتمرين.

خطوات التقديم عبر منصة نسك

يمكن للراغبين في أداء العمرة التقديم من خلال المنصة الإلكترونية عبر خطوات واضحة تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة نسك، ثم اختيار التقديم على تأشيرة عمرة.

بعد ذلك يتم تحديد الجنسية ومحل الإقامة، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات اللازمة، يلي ذلك حجز الفندق ووسائل النقل المعتمدة داخل المملكة.

وفي الخطوة الآتية يتم سداد الرسوم المقررة، وبعد الموافقة على الطلب يمكن طباعة التأشيرة واستكمال الاستعدادات للسفر، بما يضمن تجربة ميسرة وآمنة للمعتمرين.

إقبال متزايد على عمرة العشر الأواخر

يعكس الإقبال الكبير على عمرة العشر الأواخر من رمضان أهمية هذا التوقيت لدى المسلمين، حيث يحرص الكثيرون على اغتنام هذه الأيام المباركة، وهو ما يدفع شركات السياحة إلى طرح برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، سواء من حيث الأسعار أو مستوى الخدمات.

كما يسهم التطور في الخدمات الإلكترونية في تسهيل عملية الحجز والتنظيم، ما يعزز من فرص أداء المناسك بسهولة ويُسهم في تحسين تجربة المعتمرين بشكل عام.