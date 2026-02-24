استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم عمرة رمضان

تزامنا مع ذروة رحلات العمرة لشهر رمضان المبارك، تكثف شركة ميناء القاهرة الجوي جهودها التنسيقية لضمان تجربة سفر سلسة وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمعتمرين.

وتضمنت تجهيزات مطار القاهرة الدولي تجديد أماكن ارتداء ملابس الإحرام للمتوجهين إلى مكة المكرمة مباشرة، إلى جانب زيادة عدد فرق المنسقين التابعين لمديري مباني الركاب الثلاثة وموظفي العلاقات العامة لمساعدة المرضى وكبار السن في إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بعد أداء المناسك.

كما تم تعزيز الإرشادات داخل الصالات من خلال زيادة اللوحات الإرشادية داخل صالات السفر وتجهيز الإذاعة الداخلية لتوفير المعلومات والخدمات المطلوبة للمعتمرين.

جدير بالذكر أن رحلات العمرة تتم من الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى مبنى الركاب (2) الخاص برحلات الخطوط الجوية السعودية، ومبنى الركاب (1) المخصص لرحلات شركات الطيران الخاص.

وصرّح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمطار لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، سواء المسافرين على متن مصر للطيران أو الخطوط الجوية السعودية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة سفر المعتمرين وحل أي مشكلات قد تواجههم.