معاهم سبائك ذهب عملات أجنبية.. سقوط عصابة تخصصت فى النصب على شركات الإتصالات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بإرتكاب وقائع احتيال على إحدى الشركات والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة بدون وجه حق.



تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئول بإحدى شركات الإتصالات بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال من خلال إستغلال ثغرة بتطبيق مشتريات إلكترونى لشراء المنتجات بالتقسيط خاص بالشركة والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة بدون وجه حق من خلال إجراء أكثر من (600) معاملة شراء خلال الآونة الأخيرة دون سداد آية مقدمات.

بإجراء التحريات والفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص – مقيمون بمحافظتى "القاهرة، المنوفية")، وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 عقد لوحدتين سكنيتين بإسم أحد المتهمين – مجموعة من الحسابات البنكية – 18 هاتف محمول - 7 أجهزة "لاب توب، تابلت" – 6 ساعات ذكية – عدد من السماعات – 2 ماكينة تستخدم فى العمليات الشرائية ببطاقات الدفع الإلكترونى - كميات من إكسسوارات المحمول- جهاز كمبيوتر - سيارة)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن كافة المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.