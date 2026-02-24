نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن أي هجوم عسكري أمريكي على إيران مقامرة حقيقية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني: “طهران مستعدة لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة”

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني:" طهران تأمل أن تبدي الولايات المتحدة الرغبة نفسها في التوصل إلى اتفاق نووي".



وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن خيار الرئيس دونالد ترامب الأول بشأن إيران هو الدبلوماسية دائما ، مضيفا " لكنه جاهز لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق ؛أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك ردًا على استفسار حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران.