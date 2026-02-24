قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بورش وBMW ومرسيدس.. تفاصيل مزاد جمارك السيارات بمطار القاهرة

سيارات الجمارك
سيارات الجمارك

تعقد فى الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من لوطات السيارات المخزنة بجمرك مطار القاهرة والبضائع المخزنة بجمارك تفتيش الركاب والبيوع الجمركية بمطار القاهرة .

وقال تقرير صاددر عن مصلحة الجمارك المصرية إن السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها واردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك  وهى سيارات ملاكى وبيك آب و ميكروباص ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع (بورش - BMW - فولفو - كاديلاك - مرسيدس - اسكودا - فورد - فولكس -أودي - بروتون - شيفروليه - كيا - تويوتا - جيب شيروكي - جاجوار - هيونداي - رانج روفر - نيسان  ... وغيرها) .

شروط المزاد

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بالهيئة العامة للخدمات الحكومية  بأبراج وزارة المالية - امتداد شارع رمسيس برج رقم ۲.

وأضاف التقرير أن البضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها واردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك عبارة عن ( اكسسوار حريمى ورجالى - ساعات - خصلات شعر - شاشات وطابعات -مصنوعات معدنية - أجهزة كهربائية - أجهزة ومستلزمات طبية - قطع غيار سيارات - سماعات ) وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة .


أماكن بيع كراسات الشروط


وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بالهيئة العامة للخدمات الحكومية  بأبراج وزارة المالية - امتداد شارع رمسيس برج رقم ۲.

ويمكن معاينة السيارات والبضائع بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة ومخازن جمرك البيوع الجمركية بالمطار وجمرك البيوع الجمركية بمخزن ٦ اكتوبر والملاحق الخارجية الخاصة به من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ويسقط حق أصحاب المهامل مالم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده  وبدون عمولة والمعاينة أساس البيع .

تفاصيل دخول المزاد

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط بمبلغ ٤٠٠ جنيه وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة ٥٠ ألف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة .

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين .

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

وشراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد أولاً وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد
ويكون البيع طبقا الشروط المدونة بكراسة الشروط وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها .


ويجب على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية ، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للماده ٢١ من قانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفذيه.

ويجب على من يرسو عليه المزاد سداد باقى الثمن الـ (۷۰%) باحدى وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني، وذلك خلال ١٥ من اليوم التالى لرسو المزاد عليه في ضوء نص المادة ٩٤ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـه مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـه المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإداريه .
ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ ٥٠ ألف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

وجميـع السيارات المباعه بصفـة لا ترخص يتم طمس رقـم الشـاسيه تحت اشراف الجهـه ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـه والمشترى ولا يجوز إستخـراج أية بيانات عن السياره بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقه ) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركيه ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك .

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر ، والبضائع الجمركيه المباعه برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير .

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء اكثر من لوط يتم دفع وصل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللوط الثاني ويتم وضـع وصـل تأمين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لم يؤخذ منه عطاء.


ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمسائله التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي .

والبيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع

