بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
كريم عاطف

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ومركبات جمارك بورسعيد ، وذلك يوم الخميس 26 فبراير القادم.

صورة تعبيرية لمزاد سيارات جمارك

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.

وتضم جلسة المزاد سيارات ملاكي من علامات " هيونداي أفانتي موديلات مختلفة و هيونداي النترا موديلات مختلفة ‏و هيونداي LAVITA  وهيونداي I3 وهيونداي I30 موديل و هيونداي توسان و كيا k3 و كيا فورتى و كيا سيراتو موديلات مختلفة و فولكس تجوان و شيفروليه تراكس و شيفروليه كروز و مينى كوبر و تويوتا ياريس و مرسيدس A180 و سكودا اوكتافيا و دايو لاستيى " .

مزاد سيارات

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

مزاد سيارات

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

مزاد سيارات

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد علني سيارات جمارك بورسعيد جلسة المزاد العلني للسيارات نادي الجيزة الرياضي جلسة المزاد سيارات ملاكي

