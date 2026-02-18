قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات عائلية "زيرو" بـ ‏7 مقاعد بالسوق المصري :

1- ميتسوبيشي إكسباندر

تعتمد ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026، على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات لتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

أما عن أسعار السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026‏:

- فئة أولى Ignite – MLبسعر 1,300,000 جنيه

- فئة ثانية Spark - HL‏ بسعر ‏1,390,000 جنيه

- فئة ثالثة Premium - PL‏ بسعر ‏1,475,000 جنيه

2- ڤي چي ڤي ‏U70 Pro‏

تعمل السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 215 نيوتن متر، مع ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

تم تجهيزها بقاعدة عجلات بطول 2800 مم، وهي مزودة بعجلات رياضية بقياس ‏‏18 بوصة. كما تتمتع بمساحة تخزين واسعة تبلغ 1800 لتر عند طي المقاعد ‏الخلفية.‏

أما عن أسعار السيارة ڤي چي ڤي ‏U70 Pro‏‏، فتاتي بفئة واحدة Top Line بسعر 1,049,900 جنيه

3- جيتور ‏X70‎‏

تعتمد جيتور ‏X70‎‏ موديل 2026، على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم ‏‏230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ‏DCT Wet‏ من 6 سرعات، وتقدم بأبعاد يبلغ الطول 4743 مم، والعرض 1900 مم، والارتفاع 1720 مم، مع قاعدة عجلات 2720 مم وسعة خزان وقود 57 لتر.

أما عن أسعار السيارة جيتور ‏X70‎‏ موديل 2026‏:‏

‏- فئة أولى Comfortبسعر‏ 1,030,000 جنيه

‏- فئة ثانية Luxury‏ بسعر ‏ 1,150,000 جنيه

4- ساوايست‏S09 ‎‏

تعتمد ساوايستS09 ‎ على محرك متطور يجمع بين القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود، رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد المحرك قوة تصل إلى 156 حصاناً، وعزم الدوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DCT بـ 6 سرعات.

أما عن أسعار السيارة ساوايستS09 ‎، فتاتي بفئة واحدة Premium، بسعر 1,519,000 جنيه

5- هافالH7‎‏ 

تستمد H7 موديل 2026 قوتها من محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 228 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 380 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 9 سرعات، ينقل القوة إلى نظام دفع رباعي.

أما عن أسعار السيارة هافالH7‎‏ موديل 2026‏‏، فتاتى بسعر 1,660,000 جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

