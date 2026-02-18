قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نورانيات قرآنية.. أستاذ تفسير: نسلط الضوء على الدلالات التربوية والقيم السلوكية بالقرآن

أستاذ تفسير وعلوم القرآن
أستاذ تفسير وعلوم القرآن
هاني حسين

كشف  الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، تفاصيل برنامج نورانيات قرآنية المذاع على قناة صدى البلد في شهر رمضان.

وقال حسن عبد الحميد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "نحاول من خلال هذا البرنامج، تسليط الضوء على أهم الدلالات التربوية والقيم السلوكية الموجودة في القرآن الكريم".

وأكد حسن عبد الحميد أن القرآن حياة وروح لتحيا به الروح، والقرآن نور ليضيء للناس طريق الحياة، لافتا إلى أن الهدف من برنامج نورانيات قرآنية، لفت نظر الناس إلى بعض الأسرار في القرآن الكريم.

ولفت حسن عبد الحميد إلى أن الحديث عن القرآن الكريم، هو أصدق حديث، والله يصف القرآن بأنه “حكيم وكريم ونور وعزيز”. 

التفسير علوم القرىن نورانيات قرآنية مصر احمد موسى

