مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس

رصد الإعلامي أحمد موسى، الأجواء الرمضانية في شوارع القاهرة خاصة في منطقة السيدة زينب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب المصري كله في الشوارع ومفيش حد في البيوت وكله بيحتفل باستقبال شهر رمضان ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" العائلات كلها في الشوارع من أجل استقبال شهر رمضان ويتوافدون على شراء الفوانيس وزينة رمضان ".



وأكمل الإعلامي احمد موسى :" ماشاء الله إيه المنظر الحلو ده كل سنة وأنتوا طيبين يا شعب مصر بمناسبة شهر رمضان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" شايفين الشعب المصري في الشارع وهناك حالة من الأمن والأمان ".

