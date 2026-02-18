قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين
توك شو

مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس

السيدة زينب
السيدة زينب
هاني حسين

رصد الإعلامي أحمد موسى،  الأجواء الرمضانية في شوارع القاهرة خاصة في منطقة السيدة زينب.

وقال  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الشعب المصري كله في الشوارع ومفيش حد في البيوت وكله بيحتفل باستقبال شهر رمضان ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" العائلات كلها في الشوارع من أجل استقبال شهر رمضان ويتوافدون على شراء الفوانيس وزينة رمضان ".


وأكمل الإعلامي احمد موسى :" ماشاء الله إيه المنظر الحلو ده  كل سنة وأنتوا طيبين يا شعب مصر بمناسبة شهر رمضان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" شايفين الشعب المصري في الشارع وهناك حالة من الأمن والأمان ".
 

أحمد موسى موسى السيدة زينب اخبار التوك شو مصر

