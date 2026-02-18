برامج دينية مش موجودة في أي قناة.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد خلال رمضان | بث مباشر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خريطة قناة "صدى البلد" خلال شهر رمضان الكريم.

وقال أحمد موسى: صدى البلد تقدم وجبة دسمة للغاية مش موجودة في أي قناة، وهي البرامج الدينية".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.