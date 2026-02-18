تشكيل ميلان ضد كومو في الدوري الايطالي

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان، تشكيل الروسونيري استعدادًا لمباراة ضيفه كومو مساء اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو ضمن الجولة 24 للدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان ضد كومو

حراسة المرمى: مايك مينيان

الدفاع: فيكايو توموري – كوني دي وينتر – ستراهينيا بافلوفيتش

خط الوسط: أتيكامي – أردون يشاري – لوكا مودريتش – صامويل ريتشي – دافيدي بارتيساجي.

الهجوم: كريستوفر نكونكو – رافائيل لياو.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد كومو في المركز السابع برصيد 41 نقطة.