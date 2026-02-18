يسرا اللوزي تطلب الطلاق يوم عيد ميلادها من ماجد الكدواني في مسلسل كان ياما كان

في أولى حلقات مسلسل الدراما الرمضانية كان ياما كان، تفاجئ يسرا اللوزي الجمهور بشخصية داليا والتي تطلب الطلاق يوم عيد ميلادها من زوجها ماجد الكدواني/ مصطفى.



وتبدأ الأحداث باستيقاظ داليا يوم عيد ميلادها مبكرًا ومغادرة المنزل بسرعة قبل استيقاظ زوجها وابنتها، وتستقل أول قطار متجه على الاسكندرية، تاركة جميع أفراد أسرتها في حيرة تامة عن مكانها.



تقضي داليا اليوم بأكمله بمفردها أمام البحر، في تأمل واضح لحياتها وملامح الحزن تعتلي وجها، وحين تعود إلى القاهرة تمر بجانب مطعم اعتادت أن تزوره زمان، فتجلس به قليلًا ثم تقابل شخص كانت تعرفه قديمًا، وعندما يسألها عن حياتها تخبره أنها تزوجت وأنجبت، وفور إجابتها تلك نرى ملامحها المتفاجئة، وكأنها أدركت للتو أن حياتها انتهت هكذا.



تعود داليا بعدها إلى منزلها، لتُفاجئ بحفل عيد ميلاد رتبه لها زوجها وعائلتها بأكملها. تقف داليا في منتصفهم لتحتفل لكن دون أن تتغير ملامح الحزن والتيه التي تعلو وجهها، وبعد أن يطلبو منها تمني أمنية، تفاجئهم بطلب الطلاق من زوجها.

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.