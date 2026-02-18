أرسنال يتقدم بهدف في الشوط الأول على وولفرهامبتون بالبريميرليج

تقدم فريق أرسنال على نظيره وولفرهامبتون، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 5.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، جابرييل، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، نوني مادويكي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف