مسلسل صحاب الأرض الحلقة 1.. منة شلبي تنقذ ابن شقيق إياد نصار

شهد مسلسل صحاب الارض الحلقة الأولى أحداثا مثيرة حيث تتوجه منة شلبي او الطبيبة سلمى مع الوفد الطبي المصري الى إحدى الخيم فى منطقة بعيدة عن الاشتباكات ويحاول إياد ان ينتشل أقاربه بعد هدم منزلهم بسبب القصف كما يحاول إياد انقاذ الطفل من الموت الا انه يتعرض لهجوم من قبل الاحتلال ويستطيع الهرب منهم.

وتصل منة شلبي الى مستشفى الوديان لتقوم بدورها لمساعدة اهل غزة وسرعان مع يتعرض أحد العمارات القريبة من المستشفى الى القصف لتبدأ دورها وتواجه كثير من المصاعب وترى حالات مأساوية كثيرة.

وتوجه إياد الى المستشفى التى تتواجد بها منة شلبي وتحاول انقاذ الطفل وتجري له عملية جراحية بسبب تعرضه الى نزيف داخلي.

مسلسل صحاب الأرض

يأتى مسلسل (صحاب الأرض) الذي تم إنتاجه في 15 حلقة، ضمن مشوار طويل من المساندة التى قادتها الدولة المصرية على مدار عامين لدعم القضية الفلسطينية.

تجسد منة شلبى في (صحاب الأرض) شخصية سلمى شوقى، طبيبة مصرية تعمل فى قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية.

ويقدم النجم إياد نصار شخصية رجل فلسطينى يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسك بالحياة وسط أهوال الحرب، حيث تدور الأحداث على خلفية العدوان الإسرائيلى على غزة فى أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطينى الساعى لإنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل فى زمن الحرب.

يأتي مسلسل (صحاب الأرض) كعمل درامى توثيقى يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، وإبراز صمود الشعب الفلسطينى، والدور المصرى فى دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار ومنة شلبى ، وكامل الباشا ، وعصام السقا ، وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى ، وإخراج بيتر ميمي.