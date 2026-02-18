قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل إثبات نسب الحلقة 1.. درة تصدم باختفاء ابنها وعائلتها تقيم عزاءها
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل صحاب الأرض الحلقة 1.. منة شلبي تنقذ ابن شقيق إياد نصار

مسلسل صحاب الأرض
مسلسل صحاب الأرض
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل صحاب الارض الحلقة الأولى أحداثا مثيرة حيث تتوجه منة شلبي او الطبيبة سلمى مع الوفد الطبي المصري الى إحدى الخيم فى منطقة بعيدة عن الاشتباكات ويحاول إياد ان ينتشل أقاربه بعد هدم منزلهم بسبب القصف كما يحاول إياد انقاذ الطفل من الموت الا انه يتعرض لهجوم من قبل الاحتلال ويستطيع الهرب منهم. 

وتصل منة شلبي الى مستشفى الوديان لتقوم بدورها لمساعدة اهل غزة وسرعان مع يتعرض أحد العمارات القريبة من المستشفى الى القصف لتبدأ دورها وتواجه كثير من المصاعب وترى حالات مأساوية كثيرة. 

وتوجه إياد الى المستشفى التى تتواجد بها منة شلبي وتحاول انقاذ الطفل وتجري له عملية جراحية بسبب تعرضه الى نزيف داخلي.

مسلسل صحاب الأرض

يأتى مسلسل (صحاب الأرض) الذي تم إنتاجه في 15 حلقة، ضمن مشوار طويل من المساندة التى قادتها الدولة المصرية على مدار عامين لدعم القضية الفلسطينية.

تجسد منة شلبى في (صحاب الأرض) شخصية سلمى شوقى، طبيبة مصرية تعمل فى قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية.

ويقدم النجم إياد نصار شخصية رجل فلسطينى يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسك بالحياة وسط أهوال الحرب، حيث تدور الأحداث على خلفية العدوان الإسرائيلى على غزة فى أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطينى الساعى لإنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل فى زمن الحرب.

يأتي مسلسل (صحاب الأرض)  كعمل درامى توثيقى يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، وإبراز صمود الشعب الفلسطينى، والدور المصرى فى دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار ومنة شلبى ، وكامل الباشا ، وعصام السقا ، وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى ، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل صحاب الأرض منة شلبي الفنانة منة شلبي الفنان إياد نصار إياد نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

ترشيحاتنا

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الارثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

اداء صلاة الجنازة على المحامية

تشييع جثمان المحامية ضحية أقارب زوجها بمسقط رأسها في سمنود | صور

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
العطش

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد