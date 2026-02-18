قوة ظاهرية وجرح خفي .. «درة» تكشف هشاشة ميادة في علي كلاي

تتكشف ملامح مأساة إنسانية هادئة تعيشها درة من خلال شخصية «ميادة»، الزوجة التي ارتبطت بابن خالها حبًا واستقرارًا، قبل أن تصطدم حياتهما بحلمٍ مؤجل اسمه الإنجاب. تبدو ميادة امرأة قوية ومتماسكة من الخارج، لكنها تُخفي هشاشة واضحة في علاقتها بزوجها (أحمد العوضي)، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علي كلاي، الذي يُعرض على قنوات DMC، بالتوازي مع عرضه على منصة WATCH IT.

وخلال تجمع عائلي على مائدة الغداء، شهد مشادات بين الزوج وإخوته، تطلب ميادة من زوجها تأجيل ارتباطه بموعد عمل والده، حتى لا يفوتهما موعد الطبيب لمعرفة نتيجة آخر محاولة حقن مجهري خضعا لها، وهو ما يزيد من استياء الزوج بسبب إفشائها تفاصيل خاصة من حياتهما أمام العائلة.

وتبرز تعقيدات العلاقة بين ميادة وزوجها خلال زيارتهما للطبيب، حين يبلغهما بالنتيجة السلبية للحقن المجهري، ما يدفع ميادة إلى مطالبة الطبيب بتحويل زوجها إلى مركز آخر، في إشارة صريحة إلى اعتقادها بأن مشكلة عدم الإنجاب تعود إليه. غير أن الأحداث تكشف لاحقًا عدم صحة هذا الظن، عندما يطلب الزوج من ميادة تركه مع الطبيب منفردًا، ليتضح أن سبب عدم الإنجاب مرتبط بميادة وليس بعلي كلاي.

وبهذا الصدام المبكر، تزرع الحلقة الأولى بذرة توتر عميق، يبدو أنه سيعيد تشكيل العلاقة بين ميادة وزوجها في الحلقات المقبلة.

مسلسل علي كلاي من بطولة درة، أحمد العوضي، يارا السكري، عمر رزيق، وآخرين، ومن إخراج محمد عبدالسلام.