دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
الصومال أمام مجلس الأمن: العملية الإنسانية في غزة تواجه ضغوطا هائلة
مجلس السلام يتجه لإقرار قواعد عمله .. وإسرائيل تمتنع عن التمويل
أرسنال يتقدم بهدف في الشوط الأول على وولفرهامبتون بالبريميرليج
فن وثقافة

قوة ظاهرية وجرح خفي .. «درة» تكشف هشاشة ميادة في علي كلاي

درة
درة
أوركيد سامي

تتكشف ملامح مأساة إنسانية هادئة تعيشها درة من خلال شخصية «ميادة»، الزوجة التي ارتبطت بابن خالها حبًا واستقرارًا، قبل أن تصطدم حياتهما بحلمٍ مؤجل اسمه الإنجاب. تبدو ميادة امرأة قوية ومتماسكة من الخارج، لكنها تُخفي هشاشة واضحة في علاقتها بزوجها (أحمد العوضي)، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علي كلاي، الذي يُعرض على قنوات DMC، بالتوازي مع عرضه على منصة WATCH IT.

وخلال تجمع عائلي على مائدة الغداء، شهد مشادات بين الزوج وإخوته، تطلب ميادة من زوجها تأجيل ارتباطه بموعد عمل والده، حتى لا يفوتهما موعد الطبيب لمعرفة نتيجة آخر محاولة حقن مجهري خضعا لها، وهو ما يزيد من استياء الزوج بسبب إفشائها تفاصيل خاصة من حياتهما أمام العائلة.

وتبرز تعقيدات العلاقة بين ميادة وزوجها خلال زيارتهما للطبيب، حين يبلغهما بالنتيجة السلبية للحقن المجهري، ما يدفع ميادة إلى مطالبة الطبيب بتحويل زوجها إلى مركز آخر، في إشارة صريحة إلى اعتقادها بأن مشكلة عدم الإنجاب تعود إليه. غير أن الأحداث تكشف لاحقًا عدم صحة هذا الظن، عندما يطلب الزوج من ميادة تركه مع الطبيب منفردًا، ليتضح أن سبب عدم الإنجاب مرتبط بميادة وليس بعلي كلاي.

وبهذا الصدام المبكر، تزرع الحلقة الأولى بذرة توتر عميق، يبدو أنه سيعيد تشكيل العلاقة بين ميادة وزوجها في الحلقات المقبلة.

مسلسل علي كلاي من بطولة درة، أحمد العوضي، يارا السكري، عمر رزيق، وآخرين، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

درة اخبار الفن نجوم الفن

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الارثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

اداء صلاة الجنازة على المحامية

تشييع جثمان المحامية ضحية أقارب زوجها بمسقط رأسها في سمنود | صور

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

