الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
english EN
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً توضح فيه حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وأشارت التوقعات إلى أن الطقس سيكون باردا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر. أما خلال ساعات النهار، فيكون الطقس دافئاً إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ليعود بارداً إلى شديد البرودة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية (من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى ما بين 20 و 22 درجة مئوية، بينما تستقر الصغرى عند 11 إلى 12 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل العظمى ما بين 18 و 20 درجة، والصغرى ما بين 9 و 12 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى ما بين 20 و 23 درجة، والصغرى ما بين 8 و 10 درجات.

جنوب الصعيد: يشهد الارتفاع الأعلى في الحرارة نهاراً، حيث تتراوح العظمى ما بين 24 و 30 درجة، بينما تكون الصغرى ما بين 11 و 12 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شديد البرودة ساعات النهار شبورة مائية نشاط للرياح

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.. صور

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

