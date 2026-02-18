الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً توضح فيه حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وأشارت التوقعات إلى أن الطقس سيكون باردا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر. أما خلال ساعات النهار، فيكون الطقس دافئاً إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ليعود بارداً إلى شديد البرودة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية (من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى ما بين 20 و 22 درجة مئوية، بينما تستقر الصغرى عند 11 إلى 12 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل العظمى ما بين 18 و 20 درجة، والصغرى ما بين 9 و 12 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى ما بين 20 و 23 درجة، والصغرى ما بين 8 و 10 درجات.

جنوب الصعيد: يشهد الارتفاع الأعلى في الحرارة نهاراً، حيث تتراوح العظمى ما بين 24 و 30 درجة، بينما تكون الصغرى ما بين 11 و 12 درجة.