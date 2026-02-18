محافظ المنوفية ضبط نصف طن لحوم غير صالحة مذبوحة خارج المجازر

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات التموينية، ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة، والتصدي لكل صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية؛ تحقيقاً للصالح العام.

وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة- بالتنسيق التام مع مديريات التموين والطب البيطري- حملات تفتيشية موسعة بمركز ومدينة قويسنا، أسفرت عن ضبط نصف طن من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر؛ في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم، قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها؛ بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى ضبط 250 كرتونة بيض فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، قبل بيعه بالأسواق، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.