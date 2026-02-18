قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
محافظات

محافظ المنوفية ضبط نصف طن لحوم غير صالحة مذبوحة خارج المجازر

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات التموينية، ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة، والتصدي لكل صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية؛ تحقيقاً للصالح العام.

وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة- بالتنسيق التام مع مديريات التموين والطب البيطري- حملات تفتيشية موسعة بمركز ومدينة قويسنا، أسفرت عن ضبط نصف طن من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر؛ في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم، قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها؛ بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى ضبط 250 كرتونة بيض فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، قبل بيعه بالأسواق، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

حملات تموينية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية تموين المنوفية قويسنا

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق

دروس التراويح 2026.. رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الصيام ممارسة تطبيقية للإحسان

بالصور

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

مسلسل على قد الحب

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

سحور رمضان

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة

بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

