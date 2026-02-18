محافظ المنوفية: مشروع تحديث الأحوزة العمرانية يساهم في التصدي للتعديات

عقد، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا بشأن بحث ومناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لتحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة ، باعتباره من أهم ملفات منظومة العمل الحيوية التي تتعلق بمصلحة المواطن المنوفى وذات اهتمام مباشر على رأس أولويات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي ، المهندسة إيمان الشامي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وفى مستهل الاجتماع، اطلع محافظ المنوفية على الموقف التنفيذي لتحديث الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، وتم عرض موقف المخططات التفصيلية لجميع المدن والقرى بشكل كامل والجهود المتخذة لإنجاز مستهدفات المحافظة من ذلك الملف وفقاً للضوابط المنظمة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مشروع تحديث الأحوزة العمرانية يساهم في التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من الزحف العمراني الغير منتظم، فضلاً عن الإسهام في توفير بيئة عمرانية منظمة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ المنوفية على ضرورة الإسراع فى نهو كافة الإجراءات المتعلقة بالأحوزة العمرانية والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ،ومؤكدا حرصه التام على المتابعة المباشرة واتخاذ خطوات جادة وفعلية وتذليل أية معوقات تواجه تلك الملف ، لضمان توافق تلك المخططات مع متطلبات التنمية التي تشهدها المحافظة وتحقيق التنمية العمرانية المخططة وخدمة المواطنين في المقام الأول.