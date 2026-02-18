قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد صلاة التراويح أول ليلة في رمضان.. لا تفوت ثواب اليوم الأول

صلاة التراويح
صلاة التراويح
أحمد سعيد

يتسابق المؤمنون في شهر رمضان في أداء الطاعات، حرصا منهم على استغلال شهر الصيام في التقرب إلى الله تعالى، ويرغب عدد كبير من الناس في معرفة موعد صلاة التراويح أول ليلة في رمضان، حيث تبدأ مع أذان المغرب اليوم الأربعاء أول ليالي رمضان المبارك، وفي السطور التالية نعرض مواعيد صلاة العشاء وصلاة التراويح. 

موعد صلاة التراويح أول ليلة في رمضان

يبدأ المسلمون مع أول ليلة في رمضان بأداء صلاة التراويح وذلك بعد أذان العشاء والذي سيكون في تمام الساعة 7:04 مساء بتوقيت القاهرة، وفي الإسكندرية يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:09، أما في محافظتي قنا وأسوان يبدأ أذان العشاء في حوالي 6:59.

ويختلف التوقيت قليلًا بحسب كل محافظة ثم بعدها بقرابة 10 دقائق أو 15 دقيقة يبدأ المؤذن بدعوة المصلين لأداء صلاة العشاء وثم بعد انتهاء فريضة العشاء يبدأ الإمام في صلاة التراويح.

متى تبدأ صلاة التراويح ؟

تبدأ صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان حيث يبدأ المصلون في المساجد أداء الطاعات على النحو التالي: 

  • تصلي العشاء 4 ركعات
  • وسنة العشاء ركعتين
  • تصلي التراويح 8 ركعات
  • ثم تصلي الشفع ركعتين (الركعة الأولى تقرأ الفاتحة والأعلى، الركعة الثانية تقرأ الفاتحة والكافرون).
  • ثم تصلي الوتر يقرأ فيها الفاتحة ثم الإخلاص.
  • ثم تركع، وأطل فى سجودك قدر المستطاع وادع بكل ما تتمناه.

صلاة التراويح

صلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

صلاة التراويح كم ركعة

مما عليه الأئمة والعلماء والمذاهب الفقهية على مر العصور سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا أن صلاة التراويح عشرون ركعة، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة؛ فمَن تركها حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

موعد صلاة التراويح أول ليلة في رمضان صلاة التراويح أول ليلة في رمضان أول ليلة في رمضان صلاة التراويح التراويح موعد صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

ترشيحاتنا

المتهم

مسؤول الكهرباء المزيف.. كواليس سقوط مستريح اللبيني وتقديمه لمحاكمة عاجلة

صورة أرشيفية

وفاة سيدة عقب سقوطها من الطابق الرابع بعمارة سكنية إثر اختلال توازنها بطنطا

المتهمون في واقعة محامية الدقهلية

التعدي على محام وتهديده بسبب قائمة منقولات بالجيزة

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد