موعد صلاة التراويح أول ليلة في رمضان.. لا تفوت ثواب اليوم الأول

يتسابق المؤمنون في شهر رمضان في أداء الطاعات، حرصا منهم على استغلال شهر الصيام في التقرب إلى الله تعالى، ويرغب عدد كبير من الناس في معرفة موعد صلاة التراويح أول ليلة في رمضان، حيث تبدأ مع أذان المغرب اليوم الأربعاء أول ليالي رمضان المبارك، وفي السطور التالية نعرض مواعيد صلاة العشاء وصلاة التراويح.

موعد صلاة التراويح أول ليلة في رمضان

يبدأ المسلمون مع أول ليلة في رمضان بأداء صلاة التراويح وذلك بعد أذان العشاء والذي سيكون في تمام الساعة 7:04 مساء بتوقيت القاهرة، وفي الإسكندرية يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:09، أما في محافظتي قنا وأسوان يبدأ أذان العشاء في حوالي 6:59.

ويختلف التوقيت قليلًا بحسب كل محافظة ثم بعدها بقرابة 10 دقائق أو 15 دقيقة يبدأ المؤذن بدعوة المصلين لأداء صلاة العشاء وثم بعد انتهاء فريضة العشاء يبدأ الإمام في صلاة التراويح.

متى تبدأ صلاة التراويح ؟

تبدأ صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان حيث يبدأ المصلون في المساجد أداء الطاعات على النحو التالي:

تصلي العشاء 4 ركعات

وسنة العشاء ركعتين

تصلي التراويح 8 ركعات

ثم تصلي الشفع ركعتين (الركعة الأولى تقرأ الفاتحة والأعلى، الركعة الثانية تقرأ الفاتحة والكافرون).

ثم تصلي الوتر يقرأ فيها الفاتحة ثم الإخلاص.

ثم تركع، وأطل فى سجودك قدر المستطاع وادع بكل ما تتمناه.

صلاة التراويح

صلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

صلاة التراويح كم ركعة

مما عليه الأئمة والعلماء والمذاهب الفقهية على مر العصور سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا أن صلاة التراويح عشرون ركعة، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة؛ فمَن تركها حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.