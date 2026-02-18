مسؤول الكهرباء المزيف.. كواليس سقوط مستريح اللبيني وتقديمه لمحاكمة عاجلة

أحالت النيابة العامة بالهرم مسجل خطر "مستريح اللبيني" الشهير بـ"مسؤول الكهرباء المزيف" إلى المحاكمة الجنائية عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلاءه على مبلغ 440 ألف جنيه مقابل تركيب عدادات كهرباء لأحد العقارات مستغلا نفوذه المزعوم.

وحددت النيابة جلسة اليوم 18 فبراير كأولى جلسات محاكمة المتهم وحضر فهد مرزوق المحامي دفاع المجني عليه مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لاستيلاءه على أموال المواطنين بأساليب احتيالية وترويجه بينهم أنهم يملك نفوذا كبيرا وعلاقات وطيدة مع مسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بلال.م.م عاطل زعم أنه يعمل بشركة كهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فرع فيصل وأوهم المجني عليه أنه له علاقات عديدة بمسؤولي شركة الكهرباء وادعى أن له نفوذا يمكنه من توصيل عدادات كودية لـ 18 وحدة سكنية في عقار بشارع اللبيني بمنطقة فيصل بالهرم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب وتحصل على مبالغ مالية قدرها 440 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه إلا أنه لم يف بوعده كما رفض رد المبالغ المالية التي تحصل عليها من ضحاياه.

وأثبت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وأن المتهم زعم نفوذه بشركة الكهرباء وعلاقته بمسؤوليها وقدرته على توصيل عدادات لـ18 وحدة سكنية في شارع اللبيني وتقاضى المبلغ المستولى عليه مقابل ذلك، كما أنه هرب بعد النصب على أصحاب المبالغ المالية التي تم تحويلها له على دفعات عن طريق أحد التطبيقات وتم استصدار إذنا من النيابة العامة لضبطه وإحضاره، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى- مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعائه بعمله بإحدى شركات الكهرباء وإمتلاكه نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على توصيل عدادات كهرباء كودية لكافة الوحدات السكنية.

عقب تقنين الإجراءات أمـكـن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالى نظير تركيب 18عداد بوحدات سكنية بعقار مملوك له، تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.