تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
حوادث

مسؤول الكهرباء المزيف.. كواليس سقوط مستريح اللبيني وتقديمه لمحاكمة عاجلة

المتهم
المتهم
ندى سويفى

أحالت النيابة العامة بالهرم مسجل خطر "مستريح اللبيني" الشهير بـ"مسؤول الكهرباء المزيف" إلى المحاكمة الجنائية عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلاءه على مبلغ 440 ألف جنيه مقابل تركيب عدادات كهرباء لأحد العقارات مستغلا نفوذه المزعوم. 

وحددت النيابة جلسة اليوم 18 فبراير كأولى جلسات محاكمة المتهم وحضر فهد مرزوق المحامي دفاع المجني عليه مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لاستيلاءه على أموال المواطنين بأساليب احتيالية وترويجه بينهم أنهم يملك نفوذا كبيرا وعلاقات وطيدة مع مسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بلال.م.م عاطل زعم أنه يعمل بشركة كهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فرع فيصل وأوهم المجني عليه أنه له علاقات عديدة بمسؤولي شركة الكهرباء وادعى أن له نفوذا يمكنه من توصيل عدادات كودية لـ 18 وحدة سكنية في عقار بشارع اللبيني بمنطقة فيصل بالهرم. 

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب وتحصل على مبالغ مالية قدرها 440 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه إلا أنه لم يف بوعده كما رفض رد المبالغ المالية التي تحصل عليها من ضحاياه. 

وأثبت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وأن المتهم زعم نفوذه بشركة الكهرباء وعلاقته بمسؤوليها وقدرته على توصيل عدادات لـ18 وحدة سكنية في شارع اللبيني وتقاضى المبلغ المستولى عليه مقابل ذلك، كما أنه هرب بعد النصب على أصحاب المبالغ المالية التي تم تحويلها له على دفعات عن طريق أحد التطبيقات وتم استصدار إذنا من النيابة العامة لضبطه وإحضاره، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه. 

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى- مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعائه بعمله بإحدى شركات الكهرباء وإمتلاكه نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على توصيل عدادات كهرباء كودية لكافة الوحدات السكنية.

عقب تقنين الإجراءات أمـكـن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالى نظير تركيب 18عداد بوحدات سكنية بعقار مملوك له، تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

نائب محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

احمد مالك وهدي المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

