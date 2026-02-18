قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم
إخلاء مقر حزب فرنسا الأبية بعد تهديد بوجود قنبلة
الرئيس السيسي يهنىء رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال
قرار عاجل من النيابة.. حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بأكثر من 20 طعنة بالمحلة 4 أيام
إيطاليا تشارك في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بصفة "مراقب"
حوادث

في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها

الفنانة زينة
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بأكتوبر بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر حفظ التحقيقات في اتهام الفنانة زينة بسب خصومها في واقعة مطاردة طفليها بكلب داخل كومبوند بمدينة الشيخ زايد. 

وأسفرت التحقيقات التي ترأسها المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد أن الاتهامات المنسوبة للفنانة زينة بسب والدة الطفل الذي طارد طفليها بكلب لم تثبت التحريات صحتها كما أنهم اتهموا زينة بمطاردة الطفل بسيارتها إلا أن النيابة عقب تفريغ كاميرات المراقبة أثبتت عدم صحة الاتهام فقررت حفظ التحقيقات في البلاغ. 

وأحالت النيابة كل من والد الطفل الذي طارد طفلي الفنانة زينة ومالك الكلب والذي تبين أنه قريبه إلى المحاكمة، ووجهت لهما النيابة تهمة الإصابة الخطأ للطفلين. 

كانت سردت الفنانة زينة خلال ٥ ساعات كاملة تحقيقات ما تعرض له نجليها من مطاردة كلب داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد بعد تبادل الاتهامات بينها وبين رجل أعمال.

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة زينة التي روت فيها تفاصيل تسبب طفل في إصابة نجليها بعدما أطلق عليهما كلبه لرفضهما ترك الملعب الخماسي قبل انتهاء موعد حجزهما، وتبين من تسجيل كاميرات المراقبة لحظة مطاردة الكلب للطفلين عز الدين وزين الدين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتلقي بلاغ من الفنانة زينة تتهم فيه نجل رجل أعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم "زين الدين" و"عز الدين" أحمد عز (11 عامًا)، ما أسفر عن إصابتهما إثر سقوطهما أثناء الهروب.

وفي المقابل، تقدم رجل الأعمال ببلاغ يتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع الكمبوند عقب المشاجرة، ما أسفر عن إصابته بكدمة في الكتف، كما اتهمها بالتعدي بالسب على أسرته.

انتقلت قوة من وحدة المباحث لمكان الواقعة، وتم التحفظ على أطراف النزاع، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق. 

الفنانة زينة النيابة العامة أكتوبر مطاردة طفليها بكلب

نائب محافظ الشرقية
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
