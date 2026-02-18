أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

صرّح رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، بأن اعتراف إسرائيل بالمنطقة الانفصالية أرض الصومال لن يصبّ في مصلحتها أو مصلحة المنطقة.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وفي ديسمبر الماضي، وصف أردوغان قرار إسرائيل بالاعتراف الرسمي بأرض الصومال، وهي منطقة شمالية أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، بأنه غير قانوني وغير مقبول، واتهم إسرائيل بمحاولة زعزعة استقرار القرن الأفريقي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى أديس أبابا: "أودّ أن أؤكد بشكل خاص على موقفنا المتمثل في تقدير سيادة وسلامة أراضي الدول في المنطقة التي تقع فيها إثيوبيا"، مضيفاً أن تركيا لا ترغب في رؤية صراعات جديدة في المنطقة، بحسب ما أفادته به وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف الرئيس التركي "نعتقد أن دول المنطقة بحاجة إلى إيجاد حلول لمشاكلها، وأن لا يصبح القرن الأفريقي ساحة تنافس للقوى الأجنبية. وفي هذا الصدد، أود التأكيد على أن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند لا يصب في مصلحة صوماليلاند ولا القرن الأفريقي".

وقطعت الصومال جميع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها بالتأثير على اعتراف إسرائيل بصوماليلاند ومنذ ذلك الحين، وقّعت مقديشو اتفاقية دفاعية مع قطر، بينما أرسلت تركيا طائرات مقاتلة إلى قاعدتها هناك في استعراض للقوة.