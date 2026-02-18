الزمالك يُجهّز مُبكرًا لرحلة الكونغو برازافيل خوفًا من تكرار أزمة زامبيا

كشف الإعلامي جمال الغندور أن إدارة الكرة بنادي الزمالك بدأت في التجهيز مبكرًا لرحلة الفريق للكونغو برازافيل لمواجهة أوتوهو في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف خلال برنامج ستاد المحور، أن الفريق عنده مباراة في الدوري يوم 11 مارس ومباراة الكونغو ستكون يوم 15 لذلك النادي بدأ في التجهيز والاستفسار عن أسعار الطائرة الخاصة أو الطيران العادي.

الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي

وضرب الزمالك موعدًا مع أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع النهائي يوم 15 مارس المقبل بينما تقام مواجهة الإياب يوم 22 من نفس الشهر.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تمهيدا لحسم التأهل على ملعبه واستغلال قوة الخبرة القارية التي يمتلكها اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدير الفني في قيادة الفريق إلى نصف النهائي.

ويمتلك الزمالك سجلاً جيدًا على المستوى القاري وخصوصًا في الأدوار الحاسمة للبطولات الأفريقية، حيث يعد من أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للنجاحات في كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال على حد سواء.

ومن المتوقع أن يلجأ الفريق الأبيض إلى خطة هجومية متوازنة مع التركيز على تأمين الدفاع، خصوصًا أن مواجهات الذهاب خارج الأرض غالبًا ما تشهد صعوبة كبيرة، مع تحكم الفريق الضيف في نسق المباراة ومحاولة تسجيل هدف مبكر.