موعد مسلسلات رمضان 2026 على شاشة «أون ON»

أعلنت شاشة ON عن خريطة مسلسلات شهر رمضان المبارك ٢٠٢٦، والتي تضم عددًا من المسلسلات المتنوعة.

يعرض مسلسل عين سحرية في تمام الساعة السادسة مساءً، والإعادة في تمامي الساعة 6:30 و12:15 صباحاً.

بينما يعرض مسلسل كلهم بيحبوا مودي في تمام الساعة 7:15 مساء والإعادة 11:30 و1:30 صباحاً، ومسلسل درش للنجم مصطفي شعبان في تمام الساعة 8:30 مساءً والإعادة في تمام الساعة 1:00 مساءً و9:00 و5:15 صباحاً.

ومسلسل اتنين غيرنا يعرض في تمام الساعة 9:45 مساءً والإعادة في تمام الساعة 4:00 مساءً و7:45 و2:45 صباحاً، ومسلسل رأس الأفعي في تمام الساعة 11:00 مساءً والإعادة الساعة 2:30 مساء و10:15 و4:00 صباحاً.